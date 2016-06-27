Рига, 27 июня, 2016, 21:13 — ИА Регнум. Аналитический центр OSTKRAFT опубликовал полный русский перевод двух секретных материалов Полиции безопасности Латвии (ПБ). Оба материала по сути своей являются документами действующей в Латвии этнической диктатуры. В первом полицейская спецслужба настаивает на недопустимости в Латвии регистрации русского правозащитного товарищества, а во втором та же спецслужба настаивает уже на недопустимости регистрации в Латвии СМИ — Информслужбы ЗАРЯ, редакционной политикой которой было заявлено следующее: «Обзор событий с позиции интересов русского сообщества Латвии во исполнение задачи содействовать его развитию и защите в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права в области прав человека, уважая этническое разнообразие и отрицая допустимость любого этнического или языкового превосходства».

Опубликованные материалы являются свидетельствами того, какими официальными формулировками и штампами подавляется русское движение в современной Латвии, это представляет особый интерес для исследователей режима латышской этнократии и правозащитников. Гриф секретности в данном случае произволен, в этих документах нет ничего такого, что объективно подпадало бы в разряд государственной тайны — с другой стороны, каково государство, таковы и тайны, в данном случае современной Латвии это полицейское подавление прав русских латвийцев на свободу мирных объединений и свои СМИ.

Право общества на получение достоверной информации о подходе латвийских спецслужб в деле угнетения русских латвийцев и чернения России предполагает тут необходимость полной огласки и соответствующей дискуссии.

ИА REGNUM предоставляет возможность убедиться в верности представленных Аналитическим центром OSTKRAFT переводов, делая общедоступными фотокопии с оригиналов соответствующих документов на латышском языке: см. фото.

См. также об этом: OSTKRAFT: Этническая диктатура в Латвии запретила слово «латвийцы». Многолетний пропагандистский обман о «латвийцах» раскрылся