Санкт-Петербург, 27 июня, 2016, 21:06 — ИА Регнум. Региональную группу «Справедливой России» от Санкт-Петербурга на выборах в Государственную Думу возглавил действующий депутат нижней палаты парламента Олег Нилов. Вместе с ним в тройке лидеров также оказались коллеги по парламенту Елена Драпеко и Денис Волчек, который недавно покинул ЛДПР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Как сообщили в «Справедливой России», к такому решению пришли на предвыборном съезде партии. «Эсеры» утвердили списки кандидатов и по одномандатным округам в Петербурге. Партию в них представят депутаты городского Законодательного собрания Виктор Ложечко (211 округ) и Алексей Ковалев (218 округ). В последнем Ковалев будет соперничать с Виталием Милоновым, который баллотируется от «Единой России». Конкуренцию Ложечко от партии власти составит вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Дивинский.

Драпеко и Нилов также пойдут по одномандатным округам. Но если последнему придется соревноваться в 215-м округе с президентом петербургской ТПП, единороссом Владимиром Катеневым, то по 214-му округу, где выдвигается Драпеко, единороссы решили никого не выставлять. Аналогичная ситуация с отсутствием единоросса сложилась и в округе №216, где «Справедливая Россия» выдвигает экс-депутата Госдумы Сергея Попова, однако здесь его конкурентом выступит режиссер Владимир Бортко от КПРФ.

Кроме того, «эсеры» выставляют бывшего помощника Оксаны Дмитриевой — Дмитрия Ушакова — в округе №212, бизнес-тренера Наталью Грейс — в округе №213, бывшего петербургского вице-губернатора Анатолия Алексашина — в округе №217. Последнему придется побороться с уже упомянутой Оксаной Дмитриевой, которая со скандалом покинула «Справедливую Россию».

Напомним, общефедеральный список партии решил единолично возглавить ее лидер Сергей Миронов.

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