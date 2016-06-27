Берлин, 27 июня, 2016, 20:56 — ИА Регнум. Германия, Франция и Италия намерены придать «новый импульс» работе Европейского союза в ответ на референдум о выходе Британии из ЕС, передает Süddeutsche Zeitung.

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С этой целью на завтрашнем саммите Евросоюза (28 июня) в Брюсселе должны быть представлены соответствующие предложения. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине после встречи с президентом Франции Франсуа Олландом и премьером Италии Маттео Ренци.

ЕС необходимо также работать над конкретными мерами в области борьбы с терроризмом и создания новых рабочих мест, полагают лидеры трех западноевропейских стран.