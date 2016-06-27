Тюмень, 27 июня, 2016, 20:52 — ИА Регнум. «Единая Россия» выдвинула по тюменской матрёшке общий список кандидатов в Госдуму. Возглавил его губернатор Тюменской области Владимир Якушев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Список региональной группы №8 утверждён сегодня, 27 июня, съездом «Единой России», который прошёл в Москве. В первую тройку вошли Владимир Якушев, депутат Госдумы и шахматист Анатолий Карпов, а также депутат думы Югры Татьяна Гоголева. Далее следуют тюменский общественник Николай Брыкин, директор Центра освоения Арктики Владимир Пушкарев (Ямал), общественник из Югры Александр Новьюхов, директор ООО «Тюменский бройлер» Оксана Величко, югорский общественник Виктор Заболотский, а также представитель югорского Центра технических видов спорта Владислав Малюгин.

Курганскую область единороссы «объединили» с Челябинской. Возглавила его главный редактор газеты «Культура» Елена Ямпольская. На втором месте глава Макушинского района (Зауралье) Василий Шишкоедов, а на третьем — депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Далее следуют председатель совета депутатов Курчатовского района Челябинска Вячеслав Ершов, депутат Курганской облдумы Игорь Меньшиков, депутат Калининского района Челябинска Наталья Баскова, общественник Евгений Безуков и другие.

А справедливороссы «объединили» Тюменскую область с Курганской. Возглавил его депутат Госдумы Александр Ремезков, вторым номером идёт помощница одного из депутатов Екатеринбугской гордумы, а третьим — депутат Курганской облдумы Виктор Семенов. Также в списке депутат Тюменской гордумы Сергей Морев, депутат Шадринской гордумы (Зауралье) Александр Бухаров, глава Кетовского отделения партии Олег Кобяков и депутат Копейской гордумы (Челябинская область) Дмитрий Сумин.

Югру справедливороссы объединили с Томской областью. Возглавил его глава отделения партии Югры и депутат Госдумы Михаил Сердюк. Также в списке экс-депутат Томской облдумы Галина Немцева, депутат думы Югры Анатолий Вац, томский справедливоросс Ксения Киселёва, югорский справедливоросс Валерий Макушин, его коллега Виктор Павлович, а также ещё один югорский справедливоросс Денис Третьяков.

А Ямал в списках объединили Коми, Архангельской областью и Ненецким автономным округом. Возглавила его депутат Госдумы Ольга Епифанова. Вторым номером идёт её коллега Ирина Чиркова, затем следует депутат Коми Татьяна Саладина. Ямал в списке представляет депутат окружного Заксобрания Валерий Степанченко