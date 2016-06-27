Махачкала, 27 июня, 2016, 20:44 — ИА Регнум. Депутат от «Единой России» Ризван Курбанов, представлявший Дагестан в шестом созыве Думы и вновь решивший баллотироваться уже от другой партии и от другого региона, возможно, так поступает из-за разногласий с главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым. Такое мнение высказал ИА REGNUM 27 июня главный редактор дагестанского еженедельника «Новое дело» Гаджимурад Сагитов. По его словам, у депутата-единоросса давно не сложились отношения с Абдулатиповым, который возглавил регион в 2013 году, заменив на этом посту союзника Курбанова, ныне заместителя руководителя кремлевской администрации Магомедсалама Магомедова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

«Кому быть в региональном списке «Единой России», во многом решают главы субъектов. Во всяком случае, в кавказских республиках это так и происходит. Сам Курбанов в Думу попал в бытность главой Дагестана Магомедсалама Магомедова. Однако не сложились у него отношения с новым руководителем республики Рамазаном Абдулатиповым. Я думаю, это стало причиной, из-за которой Курбанов не участвовал в праймериз. Возможно, бороться в одномандатном округе тоже не стал, понимая, насколько активно может быть использован в регионе административный ресурс», — заявил Сагитов.

Что касается вопроса о том, почему Курбанов баллотируется от Крыма, то, по мнению эксперта, это наиболее подходящий регион для депутата, представлявшего Дагестан. Проблемы Крыма и Дагестана во многом схожи, считает Сагитов. Да и для крымчан, а также и для самой партии КПРФ, Курбанов это хорошая кандидатура. «Он был одним из самых активных депутатов, когда мы делали анализ законотворческой деятельности депутатов от республики. Кроме того, он в общественной жизни проявляет активность. Это может быть вполне выгодно и для самого Курбанова, и для коммунистов», — заявил Сагитов.

Отметим, депутат-единоросс от Дагестана Ризван Курбанов включен в список КПРФ на будущие выборы в Госдуму. Он войдет в региональную группу №9, определенную для таких субъектов, как Крым, город Севастополь и Калининградская область.