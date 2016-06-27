Анапа, Краснодарский край, 27 июня, 2016, 20:39 — ИА Регнум. В Анапе (Краснодарский край) скончался чемпион мира по боям без правил, фигурант дела банды Зиринова Амар Сулоев. Об этом сегодня, 27 июня, пишет «Коммерсантъ».

mixfight.ru Амар Сулоев

Сообщается, что Сулоев умер у себя дома в Анапе от злокачественной опухоли.

Напомним, после завершения своей спортивной карьеры Сулоев пошел в бизнес. Этот бизнес оказался очень криминальным. В итоге Сулоеву, бывшему депутату кубанского парламента Сергею Зиринову и ещё троим фигурантам были предъявлены обвинения в убийствах, бандитизме и незаконном обороте оружия. Сами фигуранты свою вину отрицают. Уголовное дело до сих пор рассматривает суд присяжных.

28 января этого года у Сулоева был диагностирован рак желудка четвертой степени. Он был экстренно госпитализирован из СИЗО и помещен в реанимацию. В феврале 2016 года суд принял решение отпустить Суловева под залог в три миллиона рублей, оставив без изменения меру пресечения в виде ареста.

Когда спортсмен был освобожден из-под стражи ему была сделана операция. Но это не помогло и сегодня Сулоев скончался.

Стоит отметить, что процесс по делу банды Зиринова далек от завершения. Двое ключевых свидетелей, показания которых стали основанием для задержания Зиринова и других фигурантов, заключили сделку со следствием и были осуждены на 13 и 16 лет тюрьмы. Но в ходе процесса они отказались подтвердить свои признания, воспользовавшись 51-й статьей Конституции России.