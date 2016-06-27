Салехард, 27 июня, 2016, 21:19 — ИА Регнум. На Ямале с 17 июня стартовала избирательная кампания. На арктической территории с населением 534 тыс. 100 человек всего 363 тыс. 800 избирателей. В 2016 году в единый день голосования 18 сентября ямальцам предстоят выборы депутатов в Государственную думу РФ седьмого созыва и в Тюменскую областную думу шестого созыва, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат «Все на выборы!»

На федеральном уровне ЯНАО — единый округ №225. В нижнюю палату федерального парламента депутаты избираются по смешанной системе. В Государственной думе сегодня Ямал представляют два депутата: Дмитрий Хороля и Григорий Ледков.

На Ямале сформировано четыре одномандатных округа для избрания представителей в Тюменскую облдуму: Муравленковский, Салехардский, Надымский и Пуровский. Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в региональную облдуму происходят также по смешанной системе — будут выдвиженцы от партий и по спискам.

Отметим, что пока известны имена кандидатов в Госдуму РФ от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ. ЛДПР озвучит свои списки в нижнюю палату федерального парламента после съезда, который состоится завтра, 28 июня.

Кандидаты в Тюменскую областную думу от «тюменской матрешки» определятся на послесъездовских партконференциях.

Отдельно отметим, что первым кандидатом на выборах в Тюменскую думу стал «молодогвардеец» из Ямала, 26-летний самовыдвиженец Илья Христенко. Он работает экономистом в Фонде поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и развития города и выдвинулся по одномандатному округу города Муравленко.

«Единая Россия»: люди — главная ценность

О доминирующей роли «Единой России» в регионе говорят все опрошенные корреспондентом ИА REGNUM аналитики. «Оппозиция на Ямале — это буря в стакане воды», — констатирует политолог Константин Калачев. И по итогам сегодняшнего съезда «Единой России» он отметил, что ключевым моментом предвыборного форума «партии власти» стало выступление президента страны Владимира Путина, из которого можно сделать однозначный вывод: «Поддерживаете президента — поддержите и ЕР». Программа же партии проста и прозвучала из уст премьера Дмитрия Медведева: «Россия — социальное государство, это прямо отражено в Конституции. Что это означает на практике? Люди являются нашей главной ценностью, и наши главные инвестиции должны быть именно в человека, чтобы каждому хотелось жить в нашей стране, чтобы каждый мог нашей страной гордиться, чтобы у любого человека была возможность реализоваться ‑ и в профессии, да и просто в жизни ‑ и чтобы те, кому живется нелегко, получали от нас и поддержку, и помощь, и заботу».

Список «единороссов» в Госдуму и Тюменскую облдуму, как и обещали в партии, сформировался по итогам предварительного голосования. Напомним, явка на праймериз «Единой России» в ЯНАО 22 мая составила 12,5% от общего числа избирателей. Жители округа определяли будущих кандидатов, которых «единороссы» впоследствии выдвинули в Государственную думу РФ. В предварительном голосовании приняли участие 45 кандидатов: 10 заявились на выборы в Госдуму и 35 человек — в региональный парламент.

Лидером среди кандидатов на выборы в Государственную думу РФ седьмого созыва является действующий депутат федерального парламента Григорий Ледков. За него свои голоса отдали 81% избирателей праймериз. На прошедшем сегодня, 27 июня, съезде «Единой России» он выдвинут в Госдуму по одномандатному ямальскому округу. На втором месте — директор Российского центра освоения Арктики Владимир Пушкарёв — 53% голосов избирателей праймериз. Он вошел в региональный список «тюменской матрешки» пятым по счету. Возглавил же список ЕР в региональной группе губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

«КПРФ — единственная оппозиционная партия на Ямале»

Со своими кандидатами в Госдуму определились и в КПРФ. Коммунисты на прошедшем 25 июня съезде в Москве объединили Свердловскую область с ХМАО и ЯНАО в единую региональную группу. Номер один в партийном списке — депутат Госдумы Николай Езерский. Вячеслав Тетекин, тоже госдумовец — на второй строчке. Из ямальцев в списках на пятом месте — руководитель фракции КПРФ в Заксобрании ЯНАО Елена Кукушкина. По одномандатному ямальскому округу коммунистов будет представлять секретарь Тюменского обкома партии Максим Карпиков.

Елена Кукушкина сообщила корреспонденту ИА REGNUM о программе, с которой идут ямальские коммунисты на выборы: «Несмотря на тяжелые условия для партийной работы, Ямало-Ненецкое окружное отделение КПРФ является единственной реальной оппозиционной силой в округе. Федеральная повестка — это «10 шагов Зюганова», выверенная, стройная программа, способная вывести страну из кризиса, построенная на чаяниях избирателей. Территориальная программа — это ежедневная деятельность ямальских коммунистов. А именно, сохранение северных коэффициентов и льгот. Исправление крена в промышленности с недродобычи на переработку добытого, то есть акцентирование внимания на газопереработку. Не ждать, как манны небесной, когда «Ямал СПГ» принесет первые доходы в окружной бюджет. До пуска «стройки века» надо еще дожить, а бюджет тает и растет госдолг ЯНАО уже сегодня. Обслуживание долгов тоже серьезно сказывается на бюджете региона, значит, и на выполнении социальных обязательств. Далее, болевая точка крупных городов округа — переселение из аварийного и ветхого жилья. Когда-то жилье строили профсоюзы. А в период 90-х годов, с наступлением капитализма, собственность предприятий передавалась из рук в руки. Люди остались без документов на правообладание жильем. Это болевая точка Нового Уренгоя и Надыма. Кроме того, в Лабытнанги переселяют людей из ветхого жилья в дома не лучшего качества. Годами неразрешаемая проблема — водоснабжение. Вода на Ямале течет в квартирах грязная. Водоочистные сооружения зачастую сдаются в эксплуатацию с нарушениями, но и в отличном состоянии они не спасут, когда прогнила инфраструктура, проще говоря — трубы.

Если говорить о выборах в Тюменскую областную думу, то процент на этих выборах у коммунистов, безусловно, будет выше. В обществе зреют левые, протестные настроения. Люди понимают, что кппитализм — это не жизнь, а выживание. И не из-за состояния экономики, как нам любят рассказывать, а из-за социальной несправедливости. Отмечу, что в ячейках КПРФ выросло число молодежи именно поэтому. Кроме того, наша региональная парторганизация ведет выверенную работу по патриотическому воспитанию и помощи женщинам — матерям».

В ЛДПР не исключают объединения списков

Региональные программы ямальских коммунистов и либерал-демократов на этих выборах в основе своей совпадают. Но эксперты отмечают неконфликтность ямальского отделения ЛДПР. «Координатор ямальского отделения Александр Голубенко в оппозиционных настроениях не замечен. Депутат Тюменской областной Думы, избравшийся от Ямала — Сергей Ефимов — подал заявление о выходе из ЛДПР», — отметил политолог Константин Калачев.

Лояльность к власти в своем интервью партийной прессе подтвердил и заместитель руководителя фракции ЛДПР в Заксобрании ЯНАО Иван Вершинин: «С ямальскими «единороссами» никаких проблем в общении не наблюдается, среди них есть сильные профессионалы, люди, радеющие за свое дело. Но часто случается, что личное мнение у них по многим вопросам одно, а голосуют они вопреки этому мнению. Но это, как говорится, условия системы, выстроенной нашим политическим конкурентом по всей стране». И добавил, что все-таки выборные проценты ЕР на Ямале «просядут».

«У этого есть вполне объяснимые и объективные причины — на фоне кризиса благосостояние людей падает, покупательная способность тоже. И я не могу сказать, что федеральное правительство сумело предложить какую-либо эффективную программу действий по выходу из социально-экономического кризиса, положительному экономическому росту. В основном, латают наиболее серьезные дыры и резонансные моменты. Системной работы я не вижу», — пояснил Вершинин.

Что касается партийных списков, то лидер либерал-демократов в «тюменской матрешке» Владимир Сысоев озвучит список после завтрашнего федерального съезда ЛДПР. И не исключил, что из пяти уральских региональных отделений некоторые объединятся в списочной части выборов в Госдуму РФ. По единственному ямальскому одномандатному округу ЛДПР до сих пор была намерена выдвинуть координатора окружного отделения Дениса Садовникова.

«Справедливая Россия» стремится стать второй

Шансы «справедливороссов» получить на Ямале мандат в Госдуме по спискам аналитики сводят практически к нулю, несмотря на серьезную программу. Напомним, во время недавнего визита лидера «справедливороссов» Сергея Миронова в Екатеринбург стало известно, что Ямало-Ненецкий автономный округ в «списочной» части выборов объединяется партией с Архангельской областью и республикой Коми. Председатель окружного совета партии Валерий Степанченко вошел на сегодняшнем съезде СР в список данной группы под четвнртым номером и стал единственным представителем ЯНАО из восьми кандидатов. Как одномандатник от «Справедливой России» сегодня выдвинут от Ямала в Госдуму председатель совета Надымского отделения Сергей Попов. Возглавит федеральный список сам Сергей Миронов. «Справедливая Россия» должна получить на выборах в Госдуму результат не ниже второго места», — заявил на съезде лидер СР.

Списки уже утверждены патийным съездом. Делегаты также приняли и предвыборную программу партии «25 справедливых законов». Ключевые пункты программы — введение прогрессивной шкалы подоходного налога, введение минимальной почасовой оплаты труда, облегчение налогового бремени для предпринимателей, решение проблемы капитального ремонта многоквартирных домов, отказ от повышения пенсионного вопроса, перевод ЕГЭ на добровольную основу, запрет на продажу долгов коллекторам, отмена транспортного налога, освобождение от налога владельцев участков земли до 8 соток, возвращение прямых выборов мэров городов, избрание членов Совета Федерации прямым голосованием, отмена «муниципального фильтра» на выборах губернаторов, отмена льгот для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, создание муниципальной милиции.

В предвыборной повестке ямальского отделения СР — вопросы экологии, малой авиации, развитие сельского хозяйства, борьба с браконьерством, укрепление мнжнациональных связей с коренными малочисленными народами приезжих на Ямал людей, трудоустройство молодых специалистов и прочее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах 2011 года явка избирателей в ЯНАО составила 82%. На выборах в Государственную думу РФ шестого созыва «Единая Россия» набрала на Ямале, согласно сведениям регионального избиркома, 71% голосов избирателей, ЛДПР — 13,6, КПРФ — 6,5%, «Справедливая Россия» — 4,7%, «Патриоты России» — 0,7%, «Яблоко» — 1,2%, «Правое дело» — 0,4%.

На выборах в Тюменскую областную думу «Единой России» отдали предпочтение 65,9% избирателей, ЛДПР — 14%, КПРФ — 9%, «Справедливой России» — 6,4%, «Патриотам России» — 1,3%, «Правому делу» — 0,9%.

Кроме того, в единый день голосования ямальцам предстоят выборы глав муниципальных образований Пуровское, Пангоды и поселка Самел. Также запланированы дополнительные выборы пяти депутатов города Лабытнанги (там до сих пор в местном парламенте трудятся 10 депутатов вместо положенных 15) и выборы одного депутата гордумы Ноябрьска.