Берлин, 27 июня, 2016, 20:33 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен встретится с немецкими военными на авиабазе НАТО в турецком Инджирлике.

n-tv.de Военная база Инджирлик

Напомним, на прошлой неделе Анкара отказалась пустить немецкую делегацию во главе со статс-секретарём в Минобороны ФРГ Ральфом Браукзипе на авиабазу Инджирлик. Делегация планировала посетить военных в июле.

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, «визит невоенных делегаций и особенно политиков на военную базу Инджирлик является невозможным».

Фон дер Лайен подвергла резкой критике решение Анкары, отметив, что «никогда не встречала ничего подобного». Министр добавила, что во время своего визита в Турцию постарается объяснить Анкаре, что означает иметь военных под парламентским контролем.

Отношения между Берлином и Анкарой накалились после того, как немецкие парламентарии в прошлом месяце проголосовали за принятие резолюции о Геноциде армян в Османской империи.