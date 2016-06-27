Минск, 27 июня, 2016, 20:32 — ИА Регнум. Белоруссия готова создавать в Таиланде совместные промышленные предприятия, однако для этого должна быть подготовлена соответствующая договорно-правовая база. Об этом заявил Александр Лукашенко 27 июня на встрече с председателем Национального законодательного собрания Таиланда Понпечем Вичитчолчаем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

president.gov.by Александр Лукашенко — президент Белоруссии на встрече с председателем Национального законодательного собрания Таиланда Понпечем Вичитчолчаем,

«Мы готовы к созданию на территории Таиланда совместных предприятий по производству нужной вам продукции, особенно продукции машиностроения. Мы готовы поставлять вам продукцию и готовы закупать в Таиланде те товары, которые нужны нам. Но для того, чтобы делать соответствующие шаги в этом направлении, нужна глубокая проработка вопроса», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

По словам главы постсоветской республики, для этого Белоруссии и Таиланду необходимо подготовить соответствующую договорно-правовую базу. «Нужны базовые документы для взаимной торговли. И некоторые проекты документов находятся у вас на рассмотрении. Мы и вы знаем, что надо сегодня делать, и надо начинать эти шаги», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что две страны ранее уже наметили дорожную карту сотрудничества, однако это не означает, что Минск и Бангкок не будут искать новые формы взаимодействия. «Я думаю, что мы над планом наших отношений будем и дальше работать, углублять и расширять их, особенно в сфере экономического сотрудничества, потому что это фундамент любых отношений», — подчеркнул глава постсоветской республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале это года Александр Лукашенко на встрече с вице-премьером, министром обороны Таиланда Правитом Вонгсуваном заявил, что Белоруссией будет «сделано все для того, чтобы удовлетворить запросы Таиланда по любому направлению».

По словам Лукашенко, официальный Минск готов сотрудничать с Таиландом по всем направлениям, закрытых тем нет. В частности, речь может идти об обучении кадров военным и гражданским специальностям, о взаимных поставках товаров. Руководитель постсоветской республики констатировал отсутствие полномасштабной договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества и предложил создать межправительственную комиссию для проработки конкретных вопросов взаимодействия.

Также в ходе встречи затрагивались вопросы взаимодействия в региональных интеграционных структурах. Как сообщали в пресс-службе президента Белоруссии, Таиланд заинтересован в развитии сотрудничества с ЕАЭС и приглашает Белоруссию, которая уделяет особое внимание региону Юго-Восточной Азии, участвовать в проектах АСЕАН.