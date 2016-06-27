Великий Новгород, 27 июня, 2016, 20:31 — ИА Регнум. Действующий сенатор от Новгородской области Александр Коровников станет кандидатом от «Единой России» на выборах в Государственную думу седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №134. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии, списки кандидатов были утверждены сегодня, 27 июня, в рамках 15-го съезда партии «Единая Россия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Коровников, напомним, стал лидером предварительного партийного голосования в Новгородской области.

Что касается списка региональной группы №19, которая объединила Новгородскую область с Псковской, Вологодской и Калининградской, её возглавил депутат Госдумы, координатор организации «Национально-освободительное движение» (НОД) Евгений Федоров.

Новгородские кандидаты не вошли в первую тройку. Руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства правительства Новгородской области Александр Тарасов, который получил второе место по итогам праймериз, в список региональной группы вошёл под номером 4; депутат Новгородской областной думы Дмитрий Игнатов стал восьмым. Всего в составе группы 11 кандидатов.

Напомним, выборы депутатов Госдумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования 18 сентября 2016 года. В Новгородской области в этот день также будут выбирать новый состав Новгородской областной думы.

Напомним также, что на выборах в Госдуму в 2011 году «Единая Россия» набрала в Новгородской области 34,58%, «Справедливая Россия» — 28,05%, КПРФ — 19,51%, ЛДПР — 11,48%, «Яблоко» — 3,12%, «Патриоты России» — 0,92%, «Правое дело» — 0,49%. Явка составила 56,58%.