Берлин, 27 июня, 2016, 20:30 — ИА Регнум. Лидеры Германии, Франции и Италии не готовы начать какие-либо переговоры с Великобританией о ее выходе из ЕС, пока Лондон официально не объявит о своем решении уйти из блока, передает Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель говорит, «мы договорились, что не будет никаких официальных или неофициальных переговоров» с Великобританией, пока не запущена процедура в соответствии со статьей 50 договора о ЕС.

Меркель резюмировала позиции трех ведущих западноевропейских стран по итогам встречи в Берлине с президентом Франции Франсуа Олландом и итальянским премьером Маттео Ренци.