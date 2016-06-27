Москва, 27 июня, 2016, 20:26 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» на своём съезде 27 июня утвердила списки кандидатов в депутаты Госдумы VII созыва. Кандидаты в депутаты выдвинуты по всем 225 одномандатным округам, по федеральному списку выдвинуто 338 кандидатов. Общая численность кандидатов — 410, с учётом того, что часть из них баллотируются и по одномандатным округам, и в составе федерального списка кандидатов. Из 85 председателей Советов региональных отделений партии выдвинуты 72 кандидата в депутаты Госдумы, сообщается на сайте партии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Среди кандидатов — 52 депутата Государственной думы VI созыва. Шестеро из них входили в состав иных фракций: Игорь Ананских (ЛДПР), Вадим Белоусов («Единая Россия»), Денис Волчек (ЛДПР), Александр Ремезков («Единая Россия»), Сергей Собко (КПРФ), Ирина Чиркова (ЛДПР). Также среди кандидатов в депутаты — 120 членов законодательных и представительных органов власти всех уровней. В кандидатских рядах «СР» — Герой Российской Федерации, советский и российский лётчик гражданской авиации Владимир Шарпатов, совершивший побег из афганского плена, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России Валерий Газзаев, экономист, политолог и публицист Михаил Делягин.

ИА REGNUM публикует оба списка кандидатов в Госдуму — федеральный и по одномандатным избирательным округам.

Федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ

1. Миронов Сергей Михайлович

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ

№1 (Республика Адыгея)

1. Лобода Александр Павлович

2. Наш Мурат Гучипсович

3. Новарчук Владислав Владимирович

4. Сиюхов Станислав Хаджимусович

№2 (Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край)

1. Терентьев Александр Васильевич

2. Василенко Роман Викторович

3. Груздев Александр Анатольевич

4. Суслова Людмила Алексеевна

5. Молотов Александр Владимирович

6. Филягин Андрей Николаевич

7. Вакаев Владислав Александрович

8. Миндибекова Людмила Анатольевна

9. Серен-Хуурак Владимир Доржуевич

10. Обидин Александр Александрович

11. Речкова Елена Александровна

№3 (Республика Башкортостан)

1. Омаров Гаджимурад Заирбекович

2. Шагимуратов Константин Нилович

3. Анохин Сергей Владимирович

4. Хисаметдинов Рамиль Зайнитдинович

5. Бадретдинов Валиахмед Миниахметович

6. Ульданов Владимир Валерьевич

№4 (Республика Бурятия, Иркутская область)

1. Егорова Лариса Игоревна

2. Мячиков Александр Валерьевич

3. Шелудяков Михаил Павлович

4. Матханов Иринчей Эдуардович

5. Гаськов Александр Юрьевич

6. Гармаев Баир Базарович

7. Пашинский Сергей Миронович

8. Бухольцева Оксана Васильевна

№5 (Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика)

1. Газзаев Валерий Георгиевич

2. Денильханов Султан Абуевич

3. Давдиев Камил Магомедович

4. Войтов Алексей Иванович

5. Кучиев Гарий Юрьевич

6. Акбаев Ренат Анзорович

7. Мартазанов Абдулмажит Кадирович

8. Пайзулаев Мурат Магомедович

9. Настаев Алисолтан Магамедович

10. Гербеков Руслан Аскербиевич

11. Арчаков Иса Хусенович

12. Акулиничев Сергей Вячеславович

№6 (Республика Калмыкия, Астраханская область, Калининградская область)

1. Шеин Олег Васильевич

2. Федоров Павел Николаевич

3. Манжикова Наталья Сергеевна

4. Титов Алексей Валерьевич

5. Омаров Заирбек Гаджимурадович

№7 (Республика Карелия, Ленинградская область, Мурманская область)

1. Ананских Игорь Анатольевич

2. Петеляева Ирина Владимировна

3. Перминов Александр Александрович

4. Макаревич Александр Геннадьевич

5. Каторгина Вероника Сергеевна

6. Норкина Любовь Михайловна

7. Изюмов Ройне Лауревич

№8 (Республика Коми, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ)

1. Епифанова Ольга Николаевна

2. Чиркова Ирина Александровна

3. Саладина Татьяна Алексеевна

4. Степанченко Валерий Иванович

5. Прялухина Лариса Федоровна

6. Поляхов Виктор Павлович

7. Рулев Андрей Сергеевич

8. Жданова Юлия Сергеевна

№9 (Республика Крым, город Севастополь)

1. Брячак Михаил Васильевич

2. Беккер Олег Ефимович

3. Грицак Елена Валерьевна

4. Столповских Виктор Степанович

5. Васильев Денис Игоревич

6. Воропай Михаил Викторович

7. Билан Виктория Леонидовна

№10 (Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Ульяновская область)

1. Николаев Олег Алексеевич

2. Емельянов Михаил Васильевич

3. Глущенко Наталия Владимировна

4. Моляков Игорь Юрьевич

5. Семенов Сергей Павлович

6. Кулаков Алексей Владимирович

7. Заболотских Андрей Владимирович

8. Хасиев Саид-Ахмед Якубович

9. Сергеева Анна Максимовна

№11 (Республика Мордовия, Пензенская область, Тамбовская область)

1. Бычков Александр Петрович

2. Коломыцева Людмила Викторовна

3. Пашинин Виктор Иванович

4. Кузнецова Светлана Анатольевна

5. Плахута Валерий Анатольевич

6. Гераськин Тимур Владимирович

7. Демкин Александр Валерьевич

8. Попова Ирина Степановна

9. Обручников Сергей Николаевич

№12 (Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Магаданская область, Чукотский автономный округ)

1. Тумусов Федот Семенович

2. Ильковский Константин Константинович

3. Григорьев Юрий Иннокентьевич

4. Дамдинов Цырендоржи Цыбендоржиевич

5. Пучковский Михаил Леонидович

6. Новиков Игорь Анатольевич

7. Подлесный Евгений Витальевич

8. Саргыдаева Ольга Николаевна

9. Габышев Михаил Семенович

10. Маркова Елена Владимировна

№13 (Республика Татарстан)

1. Бильгильдеева Рушания Габдулахатовна

2. Мингазов Закарий Ильясович

3. Вильданов Дамир Насырович

4. Файзуллина Айгуль Рашитовна

5. Уминский Тадий Владимирович

№14 (Удмуртская Республика, Кировская область)

1. Доронин Сергей Александрович

2. Белоусов Вадим Владимирович

3. Шудегов Виктор Евграфович

4. Мальцев Александр Николаевич

5. Каргапольцев Владимир Алексеевич

№15 (Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная область)

1. Габрусев Олег Евгеньевич

2. Глухов Игорь Станиславович

3. Зимин Кирилл Вячеславович

4. Дудин Владимир Николаевич

5. Левицкий Сергей Владимирович

6. Сысоев Евгений Олегович

7. Марьин Игорь Владиславович

8. Юркин Михаил Юрьевич

№16 (Краснодарский край — Краснодарский одномандатный избирательный округ №46, Краснодарский край — Красноармейский одномандатный избирательный округ №47, Краснодарский край — Туапсинский одномандатный избирательный округ №49, Краснодарский край — Сочинский одномандатный избирательный округ №50)

1. Шатров Дмитрий Михайлович

2. Лакутин Николай Афанасьевич

3. Торосян Игорь Георгиевич

4. Башмаков Даниэль Маратович

5. Данильченко Денис Александрович

6. Ерохин Михаил Викторович

7. Юхненко Роман Анатольевич

№17 (Краснодарский край — Славянский одномандатный избирательный округ №48, Краснодарский край — Тихорецкий одномандатный избирательный округ №51, Краснодарский край — Армавирский одномандатный избирательный округ №52, Краснодарский край — Каневской одномандатный избирательный округ №53)

1. Руденко Андрей Викторович

2. Фролов Андрей Андреевич

3. Прытков Виталий Владимирович

4. Карпекин Владимир Дмитриевич

5. Зенина Надежда Николаевна

6. Бушкова Татьяна Олеговна

№18 (Красноярский край)

1. Делягин Михаил Геннадьевич

2. Носовко Геннадий Сергеевич

3. Трикман Николай Васильевич

4. Маркерт Максим Андреевич

5. Лымпио Александр Сергеевич

6. Зеленов Александр Александрович

7. Бесчастнов Максим Дмитриевич

№19 (Пермский край)

1. Пахомов Артур Николаевич

2. Оганян Оганес Арменакович

3. Шулькин Илья Григорьевич

4. Эйсфельд Дарья Александровна

5. Аликин Владимир Николаевич

6. Доможирова Ксения Валерьевна

№20 (Приморский край, Сахалинская область)

1. Артеменко Дмитрий Анатольевич

2. Финько Олег Александрович

3. Козицкий Алексей Анатольевич

4. Таран Эдуард Олегович

5. Мишкин Валерий Николаевич

6. Колодкин Александр Владимирович

7. Иовец Владимир Борисович

8. Шкалыгина Татьяна Александровна

№21 (Ставропольский край)

1. Кузьмин Александр Сергеевич

2. Лысяков Алексей Алексеевич

3. Кузьмин Кирилл Александрович

4. Болховитин Евгений Васильевич

5. Горло Сергей Алексеевич

№22 (Белгородская область)

1. Селиванов Юрий Алексеевич

2. Селиванов Александр Борисович

3. Кириллова Евгения Вадимовна

4. Михайленко Александр Викторович

5. Бочарников Сергей Иванович

№23 (Брянская область, Курская область)

1. Четвериков Александр Владимирович

2. Авагян Рубик Ваганович

3. Ткачев Артем Николаевич

4. Курденко Сергей Николаевич

5. Куракин Анатолий Александрович

6. Моисеева Олеся Валерьевна

№24 (Владимирская область, Ивановская область)

1. Беляков Антон Владимирович

2. Попов Павел Вениаминович

3. Марков Тимур Александрович

4. Маринин Андрей Владимирович

5. Сивохин Дмитрий Владимирович

6. Пронина Наталья Геннадьевна

№25 (Волгоградская область)

1. Михеев Олег Леонидович

2. Сурова Екатерина Олеговна

3. Медведева Татьяна Павловна

4. Михеев Алексей Олегович

5. Калашников Дмитрий Владимирович

№26 (Вологодская область, Новгородская область, Тверская область)

1. Чепа Алексей Васильевич

2. Каноков Тимур Борисович

3. Леухин Виктор Львович

4. Ясакова Ирина Геннадьевна

5. Феодотов Сергей Леонидович

6. Тельтевской Александр Дмитриевич

7. Афанасьев Алексей Владимирович

8. Леонтьева Елена Васильевна

№27 (Воронежская область)

1. Арсамаков Абубакар Алазович

2. Климов Виталий Николаевич

3. Измайлова Светлана Викторовна

4. Рымарь Артем Сергеевич

№28 (Калужская область, Липецкая область, Орловская область)

1. Крючек Сергей Иванович

2. Гилалов Акиф Таирович

3. Ксенофонтова Лариса Васильевна

4. Сафронов Александр Петрович

5. Перелыгин Руслан Викторович

6. Трушков Александр Витальевич

7. Тюнина Светлана Валерьевна

8. Обухов Михаил Витальевич

9. Жирнов Роман Александрович

№29 (Кемеровская область)

1. Рыжак Николай Иванович

2. Рябинюк Людмила Владимировна

3. Мишенин Евгений Николаевич

4. Зайцев Александр Вячеславович

5. Целыковский Евгений Владимирович

6. Вагенлейтер Александр Владимирович

№30 (Костромская область, Ярославская область)

1. Джапаридзе Роман Мерабиевич

2. Каширин Анатолий Анатольевич

3. Петухов Сергей Анатольевич

4. Хабибулин Сергей Равильевич

5. Ершов Андрей Николаевич

6. Плюснин Александр Николаевич

7. Секачева Ольга Николаевна

№31 (Курганская область, Тюменская область)

1. Ремезков Александр Александрович

2. Хлебникова Марина Витальевна

3. Семенов Виктор Анатольевич

4. Морев Сергей Николаевич

5. Бухаров Александр Олегович

6. Кобяков Олег Николаевич

7. Сумин Дмитрий Васильевич

№32 (Московская область — Балашихинский одномандатный избирательный округ №117, Московская область — Коломенский одномандатный избирательный округ №119, Московская область — Люберецкий одномандатный избирательный округ № 121, Московская область — Подольский одномандатный избирательный округ №124, Московская область — Серпуховский одномандатный избирательный округ №126)

1. Багдасаров Семён Аркадьевич

2. Кузнецов Андрей Анатольевич

3. Алексеева Алла Анатольевна

4. Чистюхин Игорь Васильевич

5. Самохин Сергей Иванович

6. Ли Александр Георгиевич

№33 (Московская область — Дмитровский одномандатный избирательный округ №118, Московская область — Красногорский одномандатный избирательный округ №120, Московская область — Одинцовский одномандатный избирательный округ №122, Московская область — Орехово-Зуевский одномандатный избирательный округ №123, Московская область — Сергиево-Посадский №125, Московская область — Щёлковский одномандатный избирательный округ №127)

1. Романович Александр Леонидович

2. Туманов Андрей Владимирович

3. Собко Сергей Васильевич

4. Алкснис Виктор Имантович

5. Волнушкин Александр Николаевич

6. Ковтун Вячеслав Анатольевич

№34 (Нижегородская область)

1. Бочкарев Александр Анатольевич

2. Разумовский Александр Васильевич

3. Шеин Анатолий Алексеевич

4. Богданов Игорь Михайлович

5. Лычагин Кирилл Александрович

№35 (Новосибирская область)

1. Агеев Александр Александрович

2. Иванов Данил Сергеевич

3. Кубанов Анатолий Анатольевич

4. Умербаев Игорь Равильевич

5. Попов Дмитрий Сергеевич

№36 (Омская область)

1. Горовцов Дмитрий Евгеньевич

2. Кравцов Александр Владимирович

3. Дубовский Евгений Юрьеевич

4. Провозин Алексей Николаевич

5. Иванова Наталья Николаевна

№37 (Оренбургская область)

1. Ким Владимир Валерьевич

2. Волынец Ирина Владимировна

3. Фролов Владимир Иванович

4. Асяев Фаик Инсафович

5. Кулахметов Кайрат Жайгунусович

6. Курындин Валерий Фёдорович

7. Кальван Вячеслав Александрович

№38 (Смоленская область, Псковская область)

1. Тарнавский Александр Георгиевич

2. Лебедев Сергей Александрович

3. Брячак Олег Михайлович

4. Атрощенков Михаил Валерьевич

5. Поздняков Василий Александрович

№39 (Ростовская область — Ростовский одномандатный избирательный округ №149, Ростовская область — Нижнедонский одномандатный избирательный округ №150, Ростовская область — Таганрогский одномандатный избирательный округ № 151, Ростовская область — Южный одномандатный избирательный округ №152)

1. Елизаров Илья Елизарович

2. Косинов Сергей Александрович

3. Луганцев Михаил Борисович

4. Карабедов Андрей Георгиевич

5. Кожин Александр Олегович

6. Вальтер Борис Александрович

№40 (Ростовская область — Белокалитвинский одномандатный избирательный округ №153, Ростовская область — Шахтинский одномандатный избирательный округ №154, Ростовская область — Волгодонский одномандатный избирательный округ №155)

1. Пахолков Олег Владимирович

2. Носков Дмитрий Николаевич

3. Турбин Олег Геннадьевич

№41 (Рязанская область, Тульская область)

1. Кузьмина Алла Владимировна

2. Гребенщиков Сергей Валерьевич

3. Пупков Сергей Викторович

4. Ляблин Андрей Алексеевич

5. Кузнецов Анатолий Михайлович

6. Гребенькова Ирина Геннадьевна

№42 (Самарская область)

1. Музыкаев Аднан Абдулаевич

2. Маряхин Михаил Иванович

3. Захаров Сергей Алексеевич

4. Разуваев Александр Евгеньевич

5. Золотарёв Пётр Анатольевич

6. Воротнев Вячеслав Александрович

7. Шишлов Николай Валентинович

№43 (Саратовская область)

1. Великая Наталия Михайловна

2. Сарсенгалиев Токтар Аянбаевич

3. Платошина Галина Геннадьевна

4. Дементьев Михаил Юрьевич

5. Миронов Павел Васильевич

№44 (Свердловская область)

1. Бурков Александр Леонидович

2. Черешнев Валерий Александрович

3. Жуковский Андрей Александрович

4. Зобнин Дмитрий Борисович

5. Ионин Дмитрий Александрович

6. Данилов Игорь Николаевич

7. Павлюченкова Анастасия Юрьевна

№45 (Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ)

1. Сердюк Михаил Иванович

2. Немцева Галина Григорьевна

3. Вац Анатолий Степанович

4. Киселева Ксения Сергеевна

5. Макушин Валерий Николаевич

6. Павлович Виктор Антонович

7. Третьяков Денис Владимирович

№46 (Челябинская область)

1. Гартунг Валерий Карлович

2. Самиев Ильдар Рафикович

3. Швецов Василий Георгиевич

4. Лебедева Марина Яковлевна

5. Рыжий Павел Анатольевич

6. Мухометьярова Ольга Ивановна

7. Вычужанин Виктор Сергеевич

8. Волошина Гузелия Радиковна

9. Панкратов Николай Викторович

10. Сорокина Рамзия Нуровна

№47 (город Москва — Бабушкинский одномандатный избирательный округ №196, город Москва — Ленинградский одномандатный избирательный округ №198, город Москва — Медведковский одномандатный избирательный округ №200, город Москва — Тушинский одномандатный избирательный округ №206, город Москва — Ховринский одномандатный избирательный округ №207)

1. Хованская Галина Петровна

2. Кабышев Сергей Владимирович

3. Старовойтов Андрей Станиславович

4. Алексеев Алексей Олегович

5. Алейникова Виктория Викторовна

6. Рабинович Анатолий Евгеньевич

№48 (город Москва — Кунцевский одномандатный избирательный округ №197, город Москва — Нагатинский одномандатный избирательный округ №201, город Москва — Новомосковский одномандатный избирательный округ №202, город Москва — Черёмушкинский одномандатный избирательный округ №209, город Москва — Чертановский одномандатный избирательный округ №210)

1. Бабаян Роман Георгиевич

2. Татаринов Руслан Владимирович

3. Никонорова Екатерина Васильевна

4. Васильев Сергей Иванович

5. Кочетков Владимир Валерьевич

6. Казенков Олег Юрьевич

7. Саверский Александр Владимирович

8. Аверкиев Павел Борисович

9. Шарко Валерия Михайловна

№49 (город Москва — Люблинский одномандатный избирательный округ №199, город Москва — Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ №203, город Москва — Перовский одномандатный избирательный округ №204, город Москва — Преображенский одномандатный избирательный округ №205, город Москва — Центральный одномандатный избирательный округ №208)

1. Вассерман Анатолий Александрович

2. Красильникова Ольга Константиновна

3. Свиридов Илья Тимурович

4. Симонян Кристина Владиславовна

5. Сорокина Дарья Николаевна

6. Миллер Дмитрий Георгиевич

7. Авдеев Виктор Евгеньевич

№50 (город Санкт-Петербург)

1. Нилов Олег Анатольевич

2. Драпеко Елена Григорьевна

3. Волчек Денис Геннадьевич

4. Ушаков Дмитрий Владимирович

5. Алексашин Анатолий Алексеевич

6. Ковалёв Алексей Анатольевич

7. Попов Сергей Алексеевич

8. Фесик Екатерина Викторовна

9. Плотников Алексей Иванович

Список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам

1. Республика Адыгея (Адыгея) — Адыгейский одномандатный избирательный округ

Лобода Александр Павлович

2. Республика Алтай — Алтайский одномандатный избирательный округ

Груздев Александр Анатольевич

3. Республика Башкортостан — Уфимский одномандатный избирательный округ

Омаров Гаджимурад Заирбекович

4. Республика Башкортостан — Благовещенский одномандатный избирательный округ

Бадретдинов Валиахмед Миниахметович

5. Республика Башкортостан — Белорецкий одномандатный избирательный округ

Байгускарова Айгуль Ураловна

6. Республика Башкортостан — Нефтекамский одномандатный избирательный округ

Анохин Сергей Владимирович

7. Республика Башкортостан — Салаватский одномандатный избирательный округ

Сарбаев Раиль Салихович

8. Республика Башкортостан — Стерлитамакский одномандатный избирательный округ

Бухарин Олег Геннадьевич

9. Республика Бурятия — Бурятский одномандатный избирательный округ

Матханов Иринчей Эдуардович

10. Республика Дагестан — Северный одномандатный избирательный округ

Давдиев Камил Магомедович

11. Республика Дагестан — Центральный одномандатный избирательный округ

Пайзулаев Мурат Магомедович

12. Республика Дагестан — Южный одномандатный избирательный округ

Акулиничев Сергей Вячеславович

13. Республика Ингушетия — Ингушский одномандатный избирательный округ

Мартазанов Абдулмажит Кадирович

14. Кабардино-Балкарская Республика — Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ

Токов Руслан Мухарбиевич

15. Республика Калмыкия — Калмыцкий одномандатный избирательный округ

Манжикова Наталья Сергеевна

16. Карачаево-Черкесская Республика — Карачаево-Черкесский одномандатный избирательный округ

Аюбов Валерий Хусинович

17. Республика Карелия — Карельский одномандатный избирательный округ

Петеляева Ирина Владимировна

18. Республика Коми — Сыктывкарский одномандатный избирательный округ

Саладина Татьяна Алексеевна

19. Республика Крым — Симферопольский одномандатный избирательный округ

Грицак Елена Валерьевна

20. Республика Крым — Керченский одномандатный избирательный округ

Столповских Виктор Степанович

21. Республика Крым — Евпаторийский одномандатный избирательный округ

Беккер Олег Ефимович

22. Республика Марий Эл — Марийский одномандатный избирательный округ

Глущенко Наталия Владимировна

23. Республика Мордовия — Мордовский одномандатный избирательный округ

Гераськин Тимур Владимирович

24. Республика Саха (Якутия) — Якутский одномандатный избирательный округ

Тумусов Федот Семенович

25. Республика Северная Осетия — Алания — Северо-Осетинский одномандатный избирательный округ

Кучиев Гарий Юрьевич

26. Республика Татарстан (Татарстан) — Приволжский одномандатный избирательный округ

Бильгильдеева Рушания Габдулахатовна

27. Республика Татарстан (Татарстан) — Московский одномандатный избирательный округ

Рамазанов Рустам Габдуллаевич

28. Республика Татарстан (Татарстан) — Нижнекамский одномандатный избирательный округ

Вильданов Дамир Насырович

29. Республика Татарстан (Татарстан) — Набережно-Челнинский одномандатный избирательный округ

Абдулов Рамиль Эминович

30. Республика Татарстан (Татарстан) — Альметьевский одномандатный избирательный округ

Мингазов Закарий Ильясович

31. Республика Татарстан (Татарстан) — Центральный одномандатный избирательный округ

Файзуллина Айгуль Рашитовна

32. Республика Тыва — Тывинский одномандатный избирательный округ

Серен-Хуурак Владимир Доржуевич

33. Удмуртская Республика — Удмуртский одномандатный избирательный округ

Шудегов Виктор Евграфович

34. Удмуртская Республика — Ижевский одномандатный избирательный округ

Юнусов Фарид Анасович

35. Республика Хакасия — Хакасский одномандатный избирательный округ

Миндибекова Людмила Анатольевна

36. Чеченская Республика — Чеченский одномандатный избирательный округ

Денильханов Исмаил Султанович

37. Чувашская Республика — Чувашия — Канашский одномандатный избирательный округ

Аксаков Анатолий Геннадьевич

38. Чувашская Республика — Чувашия — Чебоксарский одномандатный избирательный округ

Николаев Олег Алексеевич

39. Алтайский край — Барнаульский одномандатный избирательный округ

Молотов Александр Владимирович

40. Алтайский край — Рубцовский одномандатный избирательный округ

Вакаев Владислав Александрович

41. Алтайский край — Бийский одномандатный избирательный округ

Осипова Марина Валерьевна

42. Алтайский край — Славгородский одномандатный избирательный округ

Терентьев Александр Васильевич

43. Забайкальский край — Читинский одномандатный избирательный округ

Афицинский Валерий Александрович

44. Забайкальский край — Даурский одномандатный избирательный округ

Попов Андрей Олегович

45. Камчатский край — Камчатский одномандатный избирательный округ

Пучковский Михаил Леонидович

46. Краснодарский край — Краснодарский одномандатный избирательный округ

Башмаков Даниэль Маратович

47. Краснодарский край — Красноармейский одномандатный избирательный округ

Данильченко Денис Александрович

48. Краснодарский край — Славянский одномандатный избирательный округ

Прытков Виталий Владимирович

49. Краснодарский край — Туапсинский одномандатный избирательный округ

Ерохин Михаил Викторович

50. Краснодарский край — Сочинский одномандатный избирательный округ

Торосян Игорь Георгиевич

51. Краснодарский край — Тихорецкий одномандатный избирательный округ

Карпекин Владимир Дмитриевич

52. Краснодарский край — Армавирский одномандатный избирательный округ

Фролов Андрей Андреевич

53. Краснодарский край — Каневской одномандатный избирательный округ

Руденко Андрей Викторович

54. Красноярский край — Красноярский одномандатный избирательный округ

Зберовский Андрей Викторович

55. Красноярский край — Центральный одномандатный избирательный округ

Маркерт Максим Андреевич

56. Красноярский край — Дивногорский одномандатный избирательный округ

Золотухин Максим Анатольевич

57. Красноярский край — Енисейский одномандатный избирательный округ

Лымпио Александр Сергеевич

58. Пермский край — Пермский одномандатный избирательный округ

Аликин Владимир Николаевич

59. Пермский край — Чусовской одномандатный избирательный округ

Шулькин Илья Григорьевич

60. Пермский край — Кунгурский одномандатный избирательный округ

Злобин Сергей Васильевич

61. Пермский край — Кудымкарский одномандатный избирательный округ

Эйсфельд Дарья Александровна

62. Приморский край — Владивостокский одномандатный избирательный округ

Передня Александр Александрович

63. Приморский край — Артемовский одномандатный избирательный округ

Козицкий Алексей Анатольевич

64. Приморский край — Арсеньевский одномандатный избирательный округ

Мишкин Валерий Николаевич

65. Ставропольский край — Ставропольский одномандатный избирательный округ

Кузьмин Александр Сергеевич

66. Ставропольский край — Невинномысский одномандатный избирательный округ

Горло Сергей Алексеевич

67. Ставропольский край — Кавминводский одномандатный избирательный округ

Кузьмин Кирилл Александрович

68. Ставропольский край — Георгиевский одномандатный избирательный округ

Болховитин Евгений Васильевич

69. Хабаровский край — Хабаровский одномандатный избирательный округ

Глухов Игорь Станиславович

70. Хабаровский край — Комсомольский одномандатный избирательный округ

Сысоев Евгений Олегович

71. Амурская область — Амурский одномандатный избирательный округ

Зимин Кирилл Вячеславович

72. Архангельская область — Архангельский одномандатный избирательный округ

Епифанова Ольга Николаевна

73. Архангельская область — Котласский одномандатный избирательный округ

Чиркова Ирина Александровна

74. Астраханская область — Астраханский одномандатный избирательный округ

Шеин Олег Васильевич

75. Белгородская область — Белгородский одномандатный избирательный округ

Селиванов Юрий Алексеевич

76. Белгородская область — Старооскольский одномандатный избирательный округ

Бочарников Сергей Иванович

77. Брянская область — Брянский одномандатный избирательный округ

Храмченков Валерий Григорьевич

78. Брянская область — Унечский одномандатный избирательный округ

Медведков Александр Александрович

79. Владимирская область — Владимирский одномандатный избирательный округ

Марков Тимур Александрович

80. Владимирская область — Суздальский одномандатный избирательный округ

Беляков Валерий Иванович

81. Волгоградская область — Волгоградский одномандатный избирательный округ

Михеев Олег Леонидович

82. Волгоградская область — Красноармейский одномандатный избирательный округ

Калашников Дмитрий Владимирович

83. Волгоградская область — Михайловский одномандатный избирательный округ

Михеев Алексей Олегович

84. Волгоградская область — Волжский одномандатный избирательный округ

Сурова Екатерина Андреевна

85. Вологодская область — Вологодский одномандатный избирательный округ

Тельтевской Александр Дмитриевич

86. Вологодская область — Череповецкий одномандатный избирательный округ

Вавилов Виктор Владимирович

87. Воронежская область — Воронежский одномандатный избирательный округ

Рымарь Артем Сергеевич

88. Воронежская область — Правобережный одномандатный избирательный округ

Измайлова Светлана Викторовна

89. Воронежская область — Аннинский одномандатный избирательный округ

Харцызов Роман Александрович

90. Воронежская область — Павловский одномандатный избирательный округ

Климов Виталий Николаевич

91. Ивановская область — Ивановский одномандатный избирательный округ

Попов Павел Вениаминович

92. Ивановская область — Кинешемский одномандатный избирательный округ

Сивохин Дмитрий Владимирович

93. Иркутская область — Иркутский одномандатный избирательный округ

Егорова Лариса Игоревна

94. Иркутская область — Ангарский одномандатный избирательный округ

Пономарев Алексей Владимирович

95. Иркутская область — Шелеховский одномандатный избирательный округ

Комаров Георгий Александрович

96. Иркутская область — Братский одномандатный избирательный округ

Гаськов Александр Юрьевич

97. Калининградская область — Калининградский одномандатный избирательный округ

Масянова Наталья Николаевна

98. Калининградская область — Центральный одномандатный избирательный округ

Федоров Павел Николаевич

99. Калужская область — Калужский одномандатный избирательный округ

Ефремова Надежда Игоревна

100. Калужская область — Обнинский одномандатный избирательный округ

Трушков Александр Витальевич

101. Кемеровская область — Кемеровский одномандатный избирательный округ

Рябинюк Людмила Владимировна

102. Кемеровская область — Прокопьевский одномандатный избирательный округ

Рыжак Николай Иванович

103. Кемеровская область — Заводский одномандатный избирательный округ

Мишенин Евгений Николаевич

104. Кемеровская область — Новокузнецкий одномандатный избирательный округ

Зайцев Александр Вячеславович

105. Кировская область — Кировский одномандатный избирательный округ

Мальцев Александр Николаевич

106. Кировская область — Кирово-Чепецкий одномандатный избирательный округ

Доронин Сергей Александрович

107. Костромская область — Костромской одномандатный избирательный округ

Плюснин Александр Николаевич

108. Курганская область — Курганский одномандатный избирательный округ

Ильчик Андрей Сергеевич

109. Курская область — Курский одномандатный избирательный округ

Четвериков Александр Владимирович

110. Курская область — Сеймский одномандатный избирательный округ

Куракин Анатолий Александрович

111. Ленинградская область — Всеволожский одномандатный избирательный округ

Коваленко Валерия Анатольевна

112. Ленинградская область — Кингисеппский одномандатный избирательный округ

Любушкина Марина Викторовна

113. Ленинградская область — Волховский одномандатный избирательный округ

Куликова Галина Васильевна

114. Липецкая область — Липецкий одномандатный избирательный округ

Тюнина Светлана Валерьевна

115. Липецкая область — Левобережный одномандатный избирательный округ

Ксенофонтова Лариса Васильевна

116. Магаданская область — Магаданский одномандатный избирательный округ

Новиков Игорь Анатольевич

117. Московская область — Балашихинский одномандатный избирательный округ

Сошин Максим Викторович

118. Московская область — Дмитровский одномандатный избирательный округ

Белоусов Вячеслав Георгиевич

119. Московская область — Коломенский одномандатный избирательный округ

Багдасаров Семён Аркадьевич

120. Московская область — Красногорский одномандатный избирательный округ

Романович Александр Леонидович

121. Московская область — Люберецкий одномандатный избирательный округ

Чистюхин Игорь Васильевич

122. Московская область — Одинцовский одномандатный избирательный округ

Алкснис Виктор Имантович

123. Московская область — Орехово-Зуевский одномандатный избирательный округ

Собко Сергей Васильевич

124. Московская область — Подольский одномандатный избирательный округ

Кудинов Сергей Владимирович

125. Московская область — Сергиево-Посадский одномандатный избирательный округ

Ковтун Вячеслав Анатольевич

126. Московская область — Серпуховский одномандатный избирательный округ

Залесов Павел Николаевич

127. Московская область — Щелковский одномандатный избирательный округ

Волков Олег Анатольевич

128. Мурманская область — Мурманский одномандатный избирательный округ

Макаревич Александр Геннадьевич

129. Нижегородская область — Нижегородский одномандатный избирательный округ

Бочкарев Александр Анатольевич

130. Нижегородская область — Приокский одномандатный избирательный округ

Богданов Игорь Михайлович

131. Нижегородская область — Автозаводский одномандатный избирательный округ

Разумовский Александр Васильевич

132. Нижегородская область — Канавинский одномандатный избирательный округ

Шеин Анатолий Алексеевич

133. Нижегородская область — Борский одномандатный избирательный округ

Лычагин Кирилл Александрович

134. Новгородская область — Новгородский одномандатный избирательный округ

Афанасьев Алексей Владимирович

135. Новосибирская область — Новосибирский одномандатный избирательный округ

Стакановский Дмитрий Сергеевич

136. Новосибирская область — Центральный одномандатный избирательный округ

Щербина Антон Владимирович

137. Новосибирская область — Искитимский одномандатный избирательный округ

Иванов Данил Сергеевич

138. Новосибирская область — Барабинский одномандатный избирательный округ

Вандакуров Александр Александрович

139. Омская область — Омский одномандатный избирательный округ

Горовцов Дмитрий Евгеньевич

140. Омская область — Москаленский одномандатный избирательный округ

Дубовский Евгений Юрьевич

141. Омская область — Любинский одномандатный избирательный округ

Кравцов Александр Владимирович

142. Оренбургская область — Оренбургский одномандатный избирательный округ

Фролов Владимир Иванович

143. Оренбургская область — Бугурусланский одномандатный избирательный округ

Асяев Фаик Инсафович

144. Оренбургская область — Орский одномандатный избирательный округ

Кулахметов Кайрат Жайгунусович

145. Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ

Перелыгин Руслан Викторович

146. Пензенская область — Пензенский одномандатный избирательный округ

Коломыцева Людмила Викторовна

147. Пензенская область — Лермонтовский одномандатный избирательный округ

Левин Леонид Леонидович

148. Псковская область — Псковский одномандатный избирательный округ

Брячак Олег Михайлович

149. Ростовская область — Ростовский одномандатный избирательный округ

Котляров Анатолий Александрович

150. Ростовская область — Нижнедонской одномандатный избирательный округ

Емельянов Михаил Васильевич

151. Ростовская область — Таганрогский одномандатный избирательный округ

Пиценко Александр Иванович

152. Ростовская область — Южный одномандатный избирательный округ

Лященко Алексей Васильевич

153. Ростовская область — Белокалитвинский одномандатный избирательный округ

Косинов Сергей Александрович

154. Ростовская область — Шахтинский одномандатный избирательный округ

Маслинников Николай Алексеевич

155. Ростовская область — Волгодонской одномандатный избирательный округ

Пахолков Олег Владимирович

156. Рязанская область — Рязанский одномандатный избирательный округ

Ляблин Андрей Алексеевич

157. Рязанская область — Скопинский одномандатный избирательный округ

Цветкова Наталья Анатольевна

158. Самарская область — Самарский одномандатный избирательный округ

Золотарёв Пётр Анатольевич

159. Самарская область — Тольяттинский одномандатный избирательный округ

Маряхин Михаил Иванович

160. Самарская область — Красноглинский одномандатный избирательный округ

Разуваев Александр Евгеньевич

161. Самарская область — Жигулевский одномандатный избирательный округ

Шишлов Николай Валентинович

162. Самарская область — Промышленный одномандатный избирательный округ

Лекарева Вера Александровна

163. Саратовская область — Саратовский одномандатный избирательный округ

Миронов Павел Васильевич

164. Саратовская область — Балаковский одномандатный избирательный округ

Дементьев Михаил Юрьевич

165. Саратовская область — Балашовский одномандатный избирательный округ

Платошина Галина Геннадьевна

166. Саратовская область — Энгельсский одномандатный избирательный округ

Сарсенгалиев Токтар Аянбаевич

167. Сахалинская область — Сахалинский одномандатный избирательный округ

Таран Эдуард Олегович

168. Свердловская область — Свердловский одномандатный избирательный округ

Бурков Александр Леонидович

169. Свердловская область — Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ

Злыдников Юрий Петрович

170. Свердловская область — Березовский одномандатный избирательный округ

Ионин Дмитрий Александрович

171. Свердловская область — Нижнетагильский одномандатный избирательный округ

Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович

172. Свердловская область — Асбестовский одномандатный избирательный округ

Филиппов Владимир Павлович

173. Свердловская область — Первоуральский одномандатный избирательный округ

Пунин Владислав Михайлович

174. Свердловская область — Серовский одномандатный избирательный округ

Семеновых Сергей Михайлович

175. Смоленская область — Смоленский одномандатный избирательный округ

Атрощенков Михаил Валерьевич

176. Смоленская область — Рославльский одномандатный избирательный округ

Лебедев Сергей Александрович

177. Тамбовская область — Тамбовский одномандатный избирательный округ

Попова Ирина Степановна

178. Тамбовская область — Рассказовский одномандатный избирательный округ

Пашинин Виктор Иванович

179. Тверская область — Тверской одномандатный избирательный округ

Чепа Алексей Васильевич

180. Тверская область — Заволжский одномандатный избирательный округ

Каноков Тимур Борисович

181. Томская область — Томский одномандатный избирательный округ

Ростовцев Александр Валерьевич

182. Томская область — Обский одномандатный избирательный округ

Немцева Галина Григорьевна

183. Тульская область — Тульский одномандатный избирательный округ

Кузнецов Анатолий Михайлович

184. Тульская область — Новомосковский одномандатный избирательный округ

Гребенщиков Сергей Валерьевич

185. Тюменская область — Тюменский одномандатный избирательный округ

Кананин Андрей Владимирович

186. Тюменская область — Заводоуковский одномандатный избирательный округ

Шарпатов Владимир Ильич

187. Ульяновская область — Ульяновский одномандатный избирательный округ

Кулаков Алексей Владимирович

188. Ульяновская область — Радищевский одномандатный избирательный округ

Архипов Алексей Анатольевич

189. Челябинская область — Челябинский одномандатный избирательный округ

Волошина Гузелия Радиковна

190. Челябинская область — Металлургический одномандатный избирательный округ

Швецов Василий Георгиевич

191. Челябинская область — Коркинский одномандатный избирательный округ

Гартунг Валерий Карлович

192. Челябинская область — Магнитогорский одномандатный избирательный округ

Мухометьярова Ольга Ивановна

193. Челябинская область — Златоустовский одномандатный избирательный округ

Панкратов Николай Викторович

194. Ярославская область — Ярославский одномандатный избирательный округ

Балабаев Сергей Анатольевич

195. Ярославская область — Ростовский одномандатный избирательный округ

Грешневиков Анатолий Николаевич

196. Город Москва — Бабушкинский одномандатный избирательный округ

Беляев Олег Алексеевич

197. Город Москва — Кунцевский одномандатный избирательный округ

Казенков Олег Юрьевич

198. Город Москва — Ленинградский одномандатный избирательный округ

Хованская Галина Петровна

199. Город Москва — Люблинский одномандатный избирательный округ

Катков Валерий Семенович

200. Город Москва — Медведковский одномандатный избирательный округ

Рублёва Юлия Владимировна

201. Город Москва — Нагатинский одномандатный избирательный округ

Нагибин Андрей Николаевич

202. Город Москва — Новомосковский одномандатный избирательный округ

Тарнавский Александр Георгиевич

203. Город Москва — Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ

Сорокина Дарья Николаевна

204. Город Москва — Перовский одномандатный избирательный округ

Корсунов Александр Сергеевич

205. Город Москва — Преображенский одномандатный избирательный округ

Вассерман Анатолий Александрович

206. Город Москва — Тушинский одномандатный избирательный округ

Свиридов Илья Тимурович

207. Город Москва — Ховринский одномандатный избирательный округ

Алексеев Алексей Олегович

208. Город Москва — Центральный одномандатный избирательный округ

Симонян Кристина Владиславовна

209. Город Москва — Черемушкинский одномандатный избирательный округ

Васильев Сергей Иванович

210. Город Москва — Чертановский одномандатный избирательный округ

Кочетков Владимир Валерьевич

211. Город Санкт-Петербург — Восточный одномандатный избирательный округ

Ложечко Виктор Петрович

212. Город Санкт-Петербург — Западный одномандатный избирательный округ

Ушаков Дмитрий Владимирович

213. Город Санкт-Петербург — Северный одномандатный избирательный округ

Грэйс Наталья Евгеньевна

214. Город Санкт-Петербург — Северо-Восточный одномандатный избирательный округ

Драпеко Елена Григорьевна

215. Город Санкт-Петербург — Северо-Западный одномандатный избирательный округ

Нилов Олег Анатольевич

216. Город Санкт-Петербург — Центральный одномандатный избирательный округ

Попов Сергей Алексеевич

217. Город Санкт-Петербург — Юго-Восточный одномандатный избирательный округ

Алексашин Анатолий Алексеевич

218. Город Санкт-Петербург — Южный одномандатный избирательный округ

Ковалев Алексей Анатольевич

219. Город Севастополь — Севастопольский одномандатный избирательный округ

Брячак Михаил Васильевич

220. Еврейская автономная область — Еврейский одномандатный избирательный округ

Дудин Владимир Николаевич

221. Ненецкий автономный округ — Ненецкий одномандатный избирательный округ

Шустров Виктор Николаевич

222. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — Ханты-Мансийский одномандатный избирательный округ

Вац Анатолий Степанович

223. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — Нижневартовский одномандатный избирательный округ

Сердюк Михаил Иванович

224. Чукотский автономный округ — Чукотский одномандатный избирательный округ

Половодова Елена Анатольевна

225. Ямало-Ненецкий автономный округ — Ямало-Ненецкий одномандатный избирательный округ

Попов Сергей Владимирович