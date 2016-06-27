Кишинёв, 27 июня, 2016, 20:18 — ИА Регнум. Новым председателем Центральной избирательной комиссии Молдавии стала выдвинутая в состав Центризбиркома от Компартии Алина Руссу. Как передает корреспондент ИА REGNUM, за кандидатуру Руссу проголосовали шесть из восьми членов нового состава ЦИК. Вице-председателем комиссии была избрана Родика Чуботару, а секретарём — Николай Агригороае.

Выборы

Лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон назвал избрание ставленницы ПКРМ главой Центризбиркома доказательством того, что «коммунисты являются аппендиксом власти и играют роль карманной оппозиции». Додон выразил уверенность, что новое руководство ЦИК останется «мошенническим, манипуляторным и услужливым перед олигархической властью».

Стоит отметить, что должность главы ЦИК изначально прочили представителю Партии социалистов. Однако затем между социалистами и правящей Демпартией на этот счет возникли некие разногласия.

После избрания главой ЦИК Алина Руссу пообещала не «вмешиваться в политику». Она также отказалась комментировать обвинения со стороны Додона. «У каждого своя профессия. Я по профессии юрист. Дело политиков накапливать политический капитал своими заявлениями. Наша миссия состоит в том, чтобы соблюдался закон, и народ свободно выражал свое право голоса», — заявила Алина Руссу, пообещав действовать ответственно, прозрачно и в рамках законности.