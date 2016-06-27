Москва, 27 июня, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Ждать отставки Никиты Белых с поста губернатора Кировской области осталось недолго (тем более, что высокую вероятность отставки уже косвенно подтвердил Дмитрий Песков), уверены политологи, но регион не останется без главы надолго. Остается открытым вопрос, как именно будет избран новый: через процедуру назначения временно исполняющего обязанности или регион успеет присоединиться к девяти другим областям, где в сентябре 2016 года пройдут губернаторские выборы. Как, в свою очередь, поясняют юристы, решение вопроса зависит от того, какую именно процедуру изберут для отстранения Белых от должности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Жертва политиком «средней руки»

«Ввиду чрезвычайности ситуации долго держать регион без губернатора не будут и выборы пройдут, — заявил корреспонденту ИА REGNUM декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. — Тут, конечно, многое будет определять позиция наверху. Сторонники Никиты Белых начнут давить на президента, следственные органы и своих оппонентов с целью добиться оправдания и освобождения его. Другое дело, что силовики подстраховались по максимуму, и очень сложно найти контраргументы, когда человек попался с поличным. Хотя это очень странно, на мой взгляд, он очень опытный политик. Но подставился он по полной программе».

По словам Шатилова, в губернаторском корпусе Никита Белых долго оставался «белой вороной», хотя текущая ситуация вряд ли стала итогом каких-либо партийных спецопераций со стороны политических оппонентов. То есть в своем аресте губернатор виноват сам, так как подозревается в серьезном нарушении закона. Тем не менее речь все-таки может идти об определенной жертве политиком «средней руки».

«Он был назначен в рамках внутрипартийного консенсуса, когда власть «дает порулить». Он был человеком всегда правым и принадлежал к либеральному лагерю, несмотря на доминирование «Единой России», — заявил эксперт, отметив, что «прохладное отношение» Белых к «Единой России» последняя воспринимала спокойно, и «пережила бы и в этот раз».

«Тут речь идет о более сильных фактах в условиях мобилизационной России, когда начинается давление на представителей региональной власти, — считает Шатилов. — Вряд ли тут можно Белых «отмазать» на этом этапе, и плюс речь не идет о ключевой фигуре в российской элите. Здесь идет речь о политике средней руке, коим можно пожертвовать».

Ждать осталось недолго

По мнению директора центра актуальной политики Андрея Татаринова, ждать отставки Белых осталось недолго. «Гадать нечего. Покажут четкие решения. Либо регион действительно будет десятым (где выберут нового губернатора в единый день голосования, прим. ИА REGNUM) и войдет в цикл, либо будет врио (назначение временно исполняющего обязанности и дополнительными выборами, прим. ИА REGNUM). Здесь история в том, что местный парламент собирается и они примут решение. Причем Песков уже обозначил, что Белых будет снят со своей должности. То есть президент не будет ничего дожидаться. Факт очевидный, что Кировскую область ждет новый руководитель», — пояснил он.

Пути отстранения: решение президента или обвинительный приговор

В случае с возможным отстранением от должности кировского губернатора, возможны несколько вариантов, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель коллегии адвокатов города Москвы «Вашъ юридический поверенный», кандидат юридических наук, доцент МГИМО Константин Трапаидзе.

«О том, как в рамках правового поля могу развиваться события, можно узнать из положений Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Именно такой случай досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (то есть губернатора) предусмотрен пунктом «г» части первой статьи 19 указанного закона. В пункте говорится о том, что губернатор может быть отрешен от должности президентом в связи с утратой доверия. Далее перечисляется, что именно может послужить поводом для утраты доверия президента РФ: коррупция, неурегулированный конфликт интересов и иные деструктивные противозаконные действия, в том числе хранение денег в зарубежных банках», — пояснил Трапаидзе.

Он напомнил о недавних прецедентах с главой Коми Вячеславом Гайзером, указ об отстранении которого президент РФ Владимир Путин подписал через 10 дней после ареста Гайзера, и об «утрате доверия» губернатором Сахалинской области Александром Хорошавиным, решение об отстранении которого президент принял спустя 20 дней после ареста.

«Возможен и другой вариант, более долгий — это вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении такого губернатора. Тогда его полномочия автоматически прекращаются. В любом случае с большой долей вероятности Белых будет отрешен от должности указом президента Российской Федерации. Если это произойдет в ближайшее время, возможно, и будут назначены досрочные выборы губернатора Кировской области», — заявил Трапаидзе.

Слово за заксобранием

По словам правозащитника Вячеслава Ярина, в случае оперативного отстранения Белых от должности, нового изберут уже 18 сентября. Ранее об этом заявила секретаря ЦИК Майя Гришина. Также он напомнил о третьем варианте решения вопроса: увольнения губернатора по решению заксобрания Кировской области.

«Также нельзя исключать и возможности того, что Никита Белых покинет пост губернатора и по собственному желанию, как это сделал, например, мэр Сургута Дмитрий Попов. Подобные ситуации с увольнением губернатора и последующими досрочными выборами губернатора происходят не в первый раз. К примеру, в 2015 году указом президента были прекращены полномочия губернатора Сахалинской области Александра Хоршавина, в отношении которого имелись аналогичные подозрения в получении взятки. 13 сентября 2015 года в досрочном порядке был избран новый губернатор. Учитывая схожесть этих двух ситуаций, а также все доказательства, представленные следствием в отношении Белых, можно с известной долей вероятности предположить, что в Кировской области так же состоятся досрочные выборы губернатора», — заявил Ярин.

Напомним, 24 июня губернатор Кировской области Никита Белых был задержан по подозрению в получении взятки в 400 тысяч евро. Решением Басманного суда он арестован на два месяца для разбирательств по делу.