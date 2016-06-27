Москва, 27 июня, 2016, 20:14 — ИА Регнум. Послание президента Турции Реджепа Эрдогана может стать основой для поэтапного восстановления российско-турецких связей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Изоляция

«Послание может стать основой для разморозки и поэтапного восстановления российско-турецких связей. Тем более, что президент России Владимир Путин всегда отмечал, что сложившаяся ситуация не имеет отношения к дружественному России турецкому народу», — отметила сенатор.

«Можно только приветствовать, что пришло понимание содеянного», — цитирует Матвиенко пресс-служба Совфеда. В своем письме президенту России Реджеп Эрдоган высказал извинения, соболезнования семье погибшего пилота, заинтересованность в урегулировании ситуации, готовность сделать все возможное для восстановления традиционно дружественных отношений с Россией, отметила она.

«Конечно, жаль, что извинения запоздали, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. За это время в наших взаимоотношениях произошли определенные негативные процессы, утеряна прежняя степень доверия», — сказала спикер Совфеда.