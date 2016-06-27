Варшава, 27 июня, 2016, 20:08 — ИА Регнум. «Серый кардинал» Польши, лидер правящей партии «Закон и Справедливость», брат-близнец погибшего под Смоленском президента Польши Ярослав Качиньский возложил ответственность за выход Великобритании из Европейского Союза на председателя Евросовета, бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска. Об этом сегодня, 27 июня сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Качиньский прямо заявил, что в выходе Великобритании из Евросоюза виноват Дональд Туск. «Он должен исчезнуть из европейской политики», — заявляет Качиньский. Он также требует отставки Европейской комиссии.

По мнению Качиньского Евросоюз с неприязнью относится к национальным государствам, которые не обладают достаточным политическим влиянием и считаются «слабыми».

Накануне министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек заявил, что в выходе Великобритании из Евросоюза виноват председатель Еврокомисии Жан-Клод Юнкер и потребовал его отставки.

Напомним, 23 июня подданные Великобритании проголосовали на референдуме за выход Соединенного королевства из состава Евросоюза. После оглашения официальных результатов референдума премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, который выступал за сохранение членства Соединенного королевства в ЕС, заявил, что уходит в отставку.

Перспективы дальнейшей евроинтеграции пока туманны. Ходят слухи, что Германия и Франция готовят какое-то предложение по дальнейшему развитию Евросоюза.