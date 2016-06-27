Великий Новгород, 27 июня, 2016, 20:05 — ИА Регнум. В Новгородской области, по информации департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу, в селе Медведь Шимского района и посёлке Парфино в первом полугодии 2016 года аварийный жилищный фонд ликвидирован. Об этом сегодня, 27 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства региона.

Старый дом

Кроме того, по одному многоквартирному дому для переселенцев из ветхого жилья построены в Малой Вишере и в Старой Руссе. «Там же ведётся строительство двух многоквартирных домов, ещё один строится в посёлке Пролетарий Новгородского района», — сообщили в департаменте.

В настоящее время переселению из аварийного жилья подлежит 1039 человек, в том числе 348, проживающих в аварийном жилье, мероприятия по переселению которых начаты в 2015 году.

Напомним, на 1 января 2016 года из жилищного фонда области, признанного аварийным до 1 января 2012 года, переселено 1778 человек, расселяемая площадь составила 33,1 тыс. кв. м. Губернатор Новгородской области Сергей Митин поручил завершить мероприятия программы до конца 2016 года, то есть на полгода раньше срока, предусмотренного в «майских» указах президента России Владимира Путина.