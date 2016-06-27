Москва, 27 июня, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Российской Федерации сообщает, что передала министерству юстиции Франции материалы расследования дела о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сегодня, 27 июня, сообщил журналистам официальный представитель российского надзорного ведомства Александр Куренной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спортивный интерес

Он рассказал, что, несмотря на обширный объем запрошенных процессуальных действий, Генпрокуратура РФ уже сегодня смогла передать представителям Минюста Пятой Республики часть исполненных материалов для использования в ходе расследования.

Напомним, Следственный комитет России начал проверку в отношении спортивных чиновников из Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и IAAF в мае нынешнего года. Проверка касается возможных фактов коррупции, а также допингового скандала, в котором могут быть замешаны представители обеих структур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года IAAF дисквалифицировала ВФЛА на неопределённый срок из-за доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA) в котором утверждалось, что в российской легкой атлетике систематически используют допинг. Доклад не содержал прямых доказательств, а лишь слухи и ничем не подкрепленные заявления отдельных лиц.