Тула, 27 июня, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы шестого созыва от Тульской области Владимир Афонский попытается пройти в парламент нового созыва от «Единой России», но как одномандатник — он будет баллотироваться по Новомосковскому округу (№184). Списки кандидатов «Единая Россия» утвердила на съезде 27 июня, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

По второму одномандатному округу — №183 — будет баллотироваться депутат Тульской гордумы Виктор Дзюба.

Региональная группа №21, кроме Тульской области, объединила Брянскую, Калужскую и Смоленскую области. Возглавил ее Сергей Неверов (от Смоленской области). А вот от Тульской области в список вошли: генеральный директор ОАО «НПО «СПЛАВ» Николай Макаровец, Николай Петрунин, Наталия Пилюс. А вот сенатор Юлия Вепринцева в список не вошла.

На выборах депутатов Государственной думы в декабре 2011 года в Тульской области явка составила 72,8%. За «Единую Россию» проголосовали 61,3% избирателей, за КПРФ — 15,1%, «Справедливую Россию» — 8,5%, ЛДПР — 9,2%. В Государственной думе шестого созыва Тульскую область представляют шесть депутатов — Владимир Афонский («Единая Россия»), Игорь Зотов («Справедливая Россия»), Борис Зубицкий («Единая Россия»), Олег Лебедев (КПРФ), Дмитрий Савельев («Единая Россия») и Надежда Шайденко («Единая Россия»).