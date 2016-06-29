Москва, 29 июня, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Знаменитая американская драма «Форрест Гамп» Роберта Земекиса возвращается на большей экран. Фильм будет демонстрироваться в Московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт» и Петербургской «Авроре» 9 июня. Показ приурочен к 60-летнему юбилею исполнителя главной роли, голливудского актёра Тома Хэнкса. Организатор показа — компания «Иноекино».

Цитата из х/ф «Форрест Гамп». реж. Роберт Земекис. 1994. США Том Хэнкс в роли Форреста Гампа

Фильм стал девятым по счёту и, безусловно, самым успешным в карьере режиссёра Роберта Земекиса. Драма была поставлена по одноимённому роману американского писателя Уинстона Грума и вышла на экраны в 1994 году, заняв первое место по сборам в кинопрокате.

«Форреста Гампа» называют историей о «лесном болване», исполнившем американскую мечту. Главный герой картины — умственно отсталый Форрест (Том Хэнкс) с благородным и открытым сердцем, человек, который волею судьбы оказывается свидетелем и участником главных событий в истории США XX века. Он совершает подвиг на войне во Вьетнаме, наблюдает расцвет движения хиппи, становится миллиардером, встречается с Элвисом Пресли, Джоном Ленноном, Кеннеди…

Образ жизни Форреста очень консервативен, в то время как его любимая девушка Дженни (Робин Райт) олицетворяет собой контркультуру — участвует в антивоенных маршах, употребляет наркотики, ведёт беспорядочную половую жизнь. Несмотря ни на что, Форрест сохраняет любовь к ней на протяжение всей жизни.

Мнением о картине поделился кинообозреватель ИА REGNUM Валерий Рокотов:

«Форрест Гамп» — это выдающаяся картина, основанная на сомнительном литературном первоисточнике. Роман Уинстона Грума должен был кануть в бескрайнем море американской беллетристики как типичное бульварное чтиво. Но продюсер Уэнди Финеман прочла его и увидела материал для кинохита. Её поразил герой.

«Детская невинность Форреста жила когда-то в каждом из нас», — впоследствии скажет Уэнди Финеман и добавит, что спродюсированный ею фильм являет собой эмоциональное путешествие. «Зритель смеется и плачет, — заявит она. — Но именно для этого и снимают кино: чтобы мы почувствовали себя живыми».

Продюсер купила права на постановку и оплатила труд сценариста. Она прожила с этим проектом девять лет, и без нее он никогда бы не был осуществлён. Никто не хотел финансировать фильм, никто не хотел в нём сниматься.

В 1990 году проект неожиданно поддержал один из боссов «Парамаунта» Гарри Луккези. Впоследствии он вспоминал, что прочёл сценарий за одну ночь и хохотал так, что кровать под ним ходила ходуном и жена всерьёз решила, что он свихнулся.

По его предложению, главная роль была предложена Тому Хэнксу. Актёру чрезвычайно понравился Гамп, это олицетворение презираемой и отовсюду гонимой добродетельности, по воле Всевышнего воплощённой в придурке.

Вскоре нашёлся и режиссёр. Ставить фильм согласился Роберт Земекис. Тесно работавший со студией «Индастриэл лайт энд мэджик», он сразу предложил вживлять Гампа в кадры хроники.

«Форрест Гамп» оказался самым трудоёмким проектом Земекиса. Он постоянно ругался с продюсерами из-за отставания от графика и перерасхода средств. Война режиссера с продюсерами шла до последнего дня работы над фильмом и закончилась в одночасье после того, как он предъявил им свое творение».

Цитата из х/ф «Форрест Гамп». реж. Роберт Земекис. 1994. США Разговор

Премьерный показ фильма состоялся в Лос-Анджелесе 23 июня 1994 года. В первый же уикэнд фильм собрал около 24 с половиной миллионов долларов. Не менее высоко картину оценили и критики кино, назвав её состоявшейся легендой Голливуда. «Форрест Гамп» получил 38 наград по всему миру, включая 6 премий «Оскар», среди которых «Лучший фильм», «Лучший режиссёр» и «Лучшая мужская роль».

Многие критики указывали на особенное, позитивное настроение фильма. Мир, показанный глазами слабоумного героя, оказывается удивительно светлым, в картине почти нет отрицательных персонажей, а главный герой отличается удивительным оптимизмом.

Один из основных посылов фильма — никогда не сдаваться, если ты не знаешь, что ждёт тебя впереди. В фильме эта мысль передана словами матери Форреста, которую сам герой повторяет неоднократно: «Жизнь как коробка шоколадных конфет: никогда не знаешь, какая начинка тебе попадётся». Фраза стала одной из самых цитируемых в истории американского кино.

Впрочем, крылатыми стали многие выражения из фильма, как например, знаменитое,"Беги, Форрест, беги!», сказанное Дженни. Цитата в дальнейшем использовалась в фильмах «Бойцовский клуб» (1999), «Всё или ничего» (2005) и других.