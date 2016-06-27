Фюрт, Германия, 27 июня, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Европейский Союз не может строить отношения с Великобританией в «привычном режиме» (business as usual) после ее ухода из блока, считает министр финансов Германии Вольфганг Шойбле. По его мнению, лидеры Евросоюза должны вести работу по снижению недовольства его граждан, передает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход из ЕС

«Я до референдума говорил, что независимо от того, удасться ли голосование в Великобритании, мы не можем просто продолжать, как и раньше в Европе», — заявил Шойбле в своей речи в южно-германском Фюрте.

«Мы в Европе должны сосредоточиться на приспосабливании к факту, что все больше людей в Европе — не только в Германии, не только в Великобритании, и не только в Греции, и не только в Дании, и не только во Франции — не в полной мере понимают, что мы делаем», — добавил он.

Глава немецкого казначейства также заметил, что остальные 27 членов ЕС не должны реагировать на Brexit путем еще большей социализации рисков.