Москва, 27 июня, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Возможное назначение Российского аукционного дома (РАД) шестым оператором электронной площадки для размещения государственного заказа противоречит правилам отбора таких электронных площадок. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 27 июня высказал председатель комитета ТПП РФ по развитию системы закупок Антон Емельянов.

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«Возможное принятие такого решения не согласуется с правилами отбора электронных торговых площадок», — заявил Емельянов.

«Существующие пять площадок для размещения госзаказа прошли весьма жесткий отбор — площадками подавались заявки, в которых подробно раскрывались все функциональные и технические возможности. Также одной из стадий официального отбора электронных торговых площадок (ЭТП) был сложный и дорогостоящий технический аудит», — отметил председатель комитета ТПП РФ по развитию системы закупок.

«В этом плане, добавление в перечень еще одной площадки подразумевает прохождение аналогичной процедуры», — подчеркнул он.

В законодательстве в данный момент прописан именно отбор ЭТП, сроки и порядок которого как раз и должно определить правительство, при этом федеральный закон о закупках 44-ФЗ «не предполагает определения списка ЭТП путем выпуска распоряжения или постановления правительства», продолжил Емельянов.

Комментируя тот факт, что в декабре 2015 г. правительство утвердило перечень операторов, обеспечивающих продажу государственного или муниципального имущества в электронной форме в рамках 178-ФЗ, куда и вошел специализирующийся на продаже государственного имущества РАД, Емельянов отметил, что в «178-ФЗ, в отличие от 44-ФЗ, не содержится требования о проведении отбора площадок».

«Следует отметить, что РАД действительно имеет опыт в реализации имущества, и появление в таком постановлении (по 178-ФЗ) закономерно. Однако в сфере закупок, будь то 44-ФЗ или 223-ФЗ, опыта у площадки нет», — подчеркнул он.

В целом же на текущем этапе вопрос отбора площадок и их количества находится еще на стадии обсуждения, указал председатель комитета ТПП РФ по развитию системы закупок:

«Итоговое решение по этому вопросу не принято, что подтверждается отсутствием соответствующих поправок в 44-ФЗ. Поэтому обсуждение итогового списка площадок, которые будут проводить закупки по 44-ФЗ после 2016 года — преждевременно», — заключил Емельянов.

В то же время предложение назначить РАД очередным оператором наглядно продемонстрировало непоследовательность позиции самого Минэкономразвития по вопросу развития электронных торговых площадок, отметил заместитель директора центра профессионального развития государственных служащих Академии при президенте РФ Николай Баранов.

«Непонятна позиция Минэкономразвития РФ. Сами же сотрудники (руководители) заявляли о подготовке качественного отбора ЭТП, что будут разработаны понятные и открытые критерии-требования к ЭТП. Вот по результатам этого открытого конкурентного отбора могут и изменить список ЭТП, допущенных к госзакупкам по 44-ФЗ», — прокомментировал Баранов.

В целом на ситуацию в отрасли госзакупок появление нового игрока не повлияет, считает эксперт: «Рынок уже сформировался, и проблем никаких нет ни с регистрацией ни с участием в электронных процедурах. Внутренняя конкуренция из 5 ЭТП присутствует и заметна при распределении объемов торгов при анализе 2014, 2015 и 2016 гг».

Однако доступ к этой сфере должен регулироваться ясным и прозрачным для всех участников рынка механизмом: «я за качественный отбор ЭТП по открыто разработанным, понятным критериям — требованиям к ЭТП», — заключил Баранов.

Ранее 27 июня газета «Ведомости» сообщила о том, что «Российский аукционный дом» может стать оператором электронной площадки для размещения госзаказа. Это следует из проекта распоряжения правительства, подготовленного Минэкономразвития в июне 2016 года.

В настоящее время государственный заказ может размещаться только на пяти электронных торговых площадках. Важнейшими характеристиками, которые проверяются на отборе ЭТП, выступают опыт и квалификация оператора площадки.

Подтверждаются эти характеристики детальным аудитом, в ходе которого рассматриваются главным образом кадровые и технические ресурсы, которые должны являться основополагающими при принятии решения о допуске площадки к работе с госзакупками.

В 2015 г. появилась идея создать универсальные торговые площадки, которые совместили бы функции госзакупок и продажи государственного имущества.

Хотя Госдума не успела принять соответствующий законопроект до конца весенней сессии, идея частично воплотилась в декабре 2015 г., когда правительство утвердило перечень операторов площадок для электронной приватизации, куда и вошел специализирующийся на продаже государственного имущества РАД, а также пять операторов госзаказа.

В мае 2016 года РАД обратился с просьбой к премьер-министру Дмитрию Медведеву о включении организации в перечень электронных площадок для размещения госзаказа, в ответ на что Минэкономразвития и было поручено рассмотреть этот вопрос.