Лондон, 27 июня, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Пока ещё действующий премьер-министр Великобритании Девид Кэмерон (Консервативная партия) объяснил свое намерение уйти в отставку с поста главы правительства Её Величества после рефеоендума о выходе Соединенного королевства из Евросоюза. Слова Кэмерона приводит сегодня, 27 июня, телеканал RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Выступая перед парламентом Кэмерон пояснил, что для продолжения движения королевства в сторону выхода из Евросоюза, нужен новый лидер.

«На референдуме страна чётко дала понять, что хочет идти в определённом направлении. Я считаю, что для этого нужен новый, свежий лидер, и поэтому я принял то решение, которое принял и которое не изменил», — сказала премьер-министр.

Напомним, 23 июня в Великобритании прошел референдум о членстве королевства в Евросоюзе. Этот референдум был одним из предвыборных обещаний Кэмерона и он его сдержал. Сам премьер был против выхода из ЕС и всячески агитировал за сохранение членства Великобритании в наднациональном объединении. Эксперты указывали, что Кэмерон хотел использовать референдум как инструмент давления на евробюрократов, чтобы выторговать у Брюсселя большую свободу для Лондона. Хотя это могло быть только лишь декларируемыми целями консерваторов, а не истинными.

Проведенный референдум закончился победой евроскептиков — 51,9% проголосовавших высказались за выход из Евросоюза. Этот результат поверг в шок весь мир. Последствия Brexit будут колоссальны.

Сразу после объявления официальных итогов референдума Кэмерон заявил, что уходит в отставку.