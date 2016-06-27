Грозный, 27 июня, 2016, 19:24 — ИА Регнум. На 15 съезде «Единой России» были утверждены списки кандидатов в депутаты Государственной Думы седьмого созыва по одномандатным округам. Северный Кавказ в этих списках представляют 12 человек. Больше всего единороссов выдвинуто от Ставрополья и от Дагестана — четыре и три кандидата соответственно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Так, по Дагестану в этот список вошли действующий депутат Госдумы Умахан Умаханов, который будет баллотироваться в Госдуму от «Единой России» по Северному одномандатному округу № 10, бизнесмен Абдулгамид Эмиргамзаев — по Центральному одномандатному округу № 11 и предприниматель и банкир Абдулмажид Маграмов — по Южному одномандатному округу № 12.

На Ставрополье в списки вошли по Ставропольскому одномандатному избирательному округу №65 — Михаил Кузьмин, по Невинномысскому округу №66 — Александр Ищенко, по Кавминводскому округу №67 — действующий депутат Госдумы Ольга Казакова, по Георгиевскому округу №68 — Елена Бондаренко.

В остальных республиках СКФО в список одномандатников вошли: бизнесмен и меценат, вице-президент Федерации спортивной борьбы России Алихан Харсиев — по Ингушскому округу №13, действующий депутат Госдумы РФ Адальби Шхагошев — по Кабардино-Балкарскому округу №14, депутат Народного собрания республики, генеральный директор ООО «Энергетик» Расул Боташев — по Карачаево-Черкесскому округу №16, олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов — по Северо-Осетинскому округу №25 и действующий депутат Госдумы Адам Делимханов — по Чеченскому округу №36.

Списки региональных групп от «Единой России» по субъектам Северо-Кавказского федерального округа

Кроме того, на съезде партии были утверждены списки региональных групп. В региональную группу №27 от Дагестана вошли 8 человек: глава республики Рамазан Абдулатипов, действующие депутаты Госдумы РФ Гаджимет Сафаралиев, Магомед Гаджиев, Заур Аскендеров и Мурад Гаджиев, первый вице-спикер и лидер фракции «Единой России» в Народном собрании Дагестана Юрий Левицкий, олимпийский чемпион по вольной борьбе, советник главы Чечни Буйвайса Сайтиев, публицист Аликбер Абдулгамидов.

Представлять Чечню в региональной группе № 27 будут 5 кандидатов: временно исполняющий обязанности главы региона Рамзан Кадыров, действующие депутаты Госдумы РФ Магомед Селимханов и Шамсаил Саралиев, руководитель представительства главы Чечни в ЮФО Ахмед Догаев, руководитель администрации главы и правительства Чечни Ислам Кадыров.

Депутат Государственной Думы РФ, сопредседатель ОНФ Ольга Тимофеева, председатель СПК (колхоз) имени Апанасенко Алексей Лавриненко, Игорь Лавров, Надежда Сучкова, Георгий Головин, будут представлять Ставропольский край в региональной группе №25, которая объединяет кроме Ставрополья Калмыкию, Астраханскую и Ростовскую области.

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От остальных республик в региональные списки вошли по 4 кандидата. Так, в Ингушетии его представляют руководитель республики Юнус-Бек Евкуров, предприниматель Юшаа Газгиреев, председатель горсовета Магаса Залина Льянова, председатель регионального отделения Федерации независимых профсоюзов России Закрий Мамилов.

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Четыре кандидата и в региональной группе № 29 от Северной Осетии-Алании: временно исполняющий обязанности главы региона Вячеслав Битаров, действующий депутат Госдумы России Зураб Макиев, специалист-эксперт Минсельхоза республики Таймураз Цереков, экономист Светлана Бицоева.

В Кабардино-Балкарии региональный список возглавляет глава республики Юрий Коков. В числе кандидатов также действующий депутат Госдумы РФ Заур Геккиев, глава Контрольно-счетной палаты Ирина Марьяш и депутат парламента республики — олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Мурат Карданов.

В региональную группу № 31 от Карачаево-Черкесии вошли временно исполняющий обязанности главы региона Рашид Темрезов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Михаил Старшинов, председатель Общественной палаты КЧР Вера Молдованова и заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и наукоемким технологиям Ахмат Эркенов.

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