Белгород, 27 июня, 2016, 19:16 — ИА Регнум. Белгородская, Курская и Орловская области для участия в выборах в Госдуму объединились в региональную группу «Единой России» №23, список которой возглавил губернатор Белгородской области Евгений Савченко, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт партии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Далее в региональный список вошли орловский депутат Николай Земцов и действующий член Госдумы Александр Брыксин, представляющий Курскую область. Также в список вошли президент Белгородской торгово-промышленной палаты, заместитель председателя Белгородской областной думы Валерий Скруг, глава Курского городского собрания Ольга Германова, член Совфеда от Орловской области Владимир Круглый, горнорабочий Игорь Климов, руководитель курского регионального исполнительного комитета ВПП «Единая Россия» Евгений Маслов, учитель иностранного языка из Белгорода Андрей Федотов, сотрудница транспортного департамента Белгородской области Людмила Скрынникова и директор АНО «Центр правовой поддержки «Право народа» Сергей Григорьев.

По одномандатному округу №75 выдвинут бывший мэр Белгорода, заместитель губернатора Сергей Боженов. По Старооскольскому одномандатному избирательному округу №76 выдвинут депутат Госдумы Андрей Скоч.

Выборы в Государственную думу пройдут 18 сентября 2016 года. Депутатов будут избирать по смешанной системе: часть — по одномандатным округам, другую часть — по партийным спискам.