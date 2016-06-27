Рим, 27 июня, 2016, 19:13 — ИА Регнум. Сенат национального парламента Италии не принял предложения депутатов Паоло Тозато («Лига Севера») и Стефано Лучиди («Движение 5 звезд») об отмене антироссийских санкций. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее сегодня Тозато внес на рассмотрение Сената резолюцию об отмене санкций против России. Также в резолюции звучал призыв взвешенно рассмотреть вопрос Крыма и Донбасса, уважая нормы международного права и волю народов, выраженную демократическим путем.

Правительство Италии дало негативную оценку этой резолюции. После этого сенаторы большинством голосов резолюцию отклонили.

Аналогичную резолюцию внес Лучиди, в которой делался упор на отмену антироссийских санкций. Но и её Сенат отклонил.

Вместе этого была принята резолюция, внесенная заместителем председателя Сената от «Лиги Севера» Роберто Калдероли. В этой резолюции затрагивался очень широкий спектр вопросов, в частности, миграционные проблемы. Также в ней содержался призыв к правительству обсудить на саммите Евросоюза антироссийские санкции в том ключе, в котором этот вопрос затронул премьер-министр Италии Маттео Ренци на Петербургском международном экономическим форуме (ПМЕФ). Напомним, там Ренци заявил, что нельзя продлять санкции автоматически.