Варшава, 27 июня, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Правительство Польши намерено возглавить неформальную группу стран Европейского союза, добивающихся обновления блока, которому нанесен удар выходом Великобритании, передает ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблема Евросоюза

О планах Польши поведал глава МИД Витольд Ващиковский, проведший встречу со своими коллегами из Восточной Европы. В Праге Ващиковский переговорил с представителями Чехии, Словакии, Венгрии, Германии и Франции. Несколько часов спустя в Варшаве состоялась встреча девяти министров и британского министра по делам ЕС Дэвида Лидингтона.

Ващиковский заметил, что усилия Польши являются противовесом встречам с участием западноевропейских стран-основателей Евросоюза. Премьер-министр Польши Беата Шидло представит польскую точку зрения другим лидерам ЕС 28 июня в Брюсселе. Она обещала, что ее идеи будут «радикальными».