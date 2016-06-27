Киров, 27 июня, 2016, 19:03 — ИА Регнум. В Кирове перед зданием областного правительства прошел одиночный пикет с требованием освободить губернатора Никиту Белых. Пикет провел председатель Общественной наблюдательной комиссии Кировской области по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Артур Абашев.

Леонид Соломаткин. Угощение чиновников. 1864

Гражданский активист вышел на театральную площадь лозунгом «Свободу Никите Белых». По его мнению, поместив под арест Белых, чья вина ещё не доказана, суд избрал для него слишком жесткую меру пресечения.

«Совершенно не важно, хороший губернатор Белых или плохой. Никаких доказательств о том, что он скрыться или может повлиять на свидетелей, предоставлено не было. В то же время суд практически не обратил внимания на то, что Белых имеет троих детей и положительные характеристики», — отметил гражданский активист, добавив, что в данном случае нарушено право на справедливость.

Абашев считает, что суд мог бы избрать для Белых в качестве меры пресечения домашний арест.

В 2012 году именно Артур Абашев стал организатором акции «Вечная память либерал-губернатору». Тогда Абашев, по его словам, понял, что Белых перестал отличаться от остальных чиновников. Участники акции пытались передать губернатору траурный венок, в память о том, как он «похоронил свою независимость».

«Потом он еще неоднократно доказал, что моя акция была не зря: раздаривалась земля под уплотнительную застройку, стало запрещено проводить публичные мероприятия в Кировской области, общественников в ОПКО заменили несостоявшиеся чиновники из Единой России и т.д. При этом, я не могу сказать, что Белых был очень плохим губернатором, скорее наоборот, лучшим из тех, что были до него, — пишет Абашев в своем блоге на 7×7.

«Я как житель Кировской области могу отметить как минимум несколько положительных моментов его деятельности, которые пошли на пользу многим и лично мне: развитие аэропорта, строительство дороги от Фаленок до границы с Удмуртией, строительство переезда в Чистых прудах завершается в этом году, узнаваемость региона (до Белых мало кто знал, где эта Кировская область находится, а сейчас, когда говорю людям, что я из Кировской области, никто не задает вопросов о том, где это), в этом году Белых выбил дополнительное финансирование на ремонт дорог в области», — отмечает Абашев.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 июня губернатор Кировской области, председатель регионального правительства Никита Белых был задержан с поличным при получении взятки. На следующий день суд принял решение об его аресте на два месяца.

В настоящее врем Белых находится в СИЗО «Лефортово». Адвокаты губернатора заявляют об его невиновности и о процессуальных нарушениях, допущенных при его задержании.

Фракция КПРФ в Законодательном собрании Кировской области выступила с предложением о внесении вотума недоверия Никите Белых. Отдельные партийные активисты даже устроили на Театральной площади Кирова салют в честь ареста губернатора.