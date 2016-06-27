Владимир, 27 июня, 2016, 19:02 — ИА Регнум. На одномандатных округах во Владимирской области на выборах в Госдуму РФ «Единую Россию» будут представлять действующие депутаты Игорь Игошин и Григорий Аникеев. Такое решение было принято на съезде партии 27 июня, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Игорь Игошин будет представлять ЕР на Владимирском одномандатном избирательном округе №79, Григорий Аникеев — на Суздальском одномандатном избирательном округе №80. Оба они победили на праймериз на этих округах.

Что касается региональной группы, то группу №24, в которую входят кроме Владимирской области еще и Липецкая, Воронежская и Рязанская, возглавил воронежский губернатор Алексей Гордеев. Однако здесь представлена вся тройка лидеров внутрипартийного голосования во Владимирской области — депутат Госдумы от Курской области Геннадий Калюк, депутаты заксобрания Владимирской области Ирина Кирюхина и титулованный юрист Михаил Капура. Также в списке — руководитель исполкома владимирского региотделения партии Артем Старостин и директор АО «Агротехимпорт» Сергей Кравченко. Они заняли на праймериз четвертое и пятое место, соответственно.

ИА REGNUM напоминает, что выборы в Государственную думу пройдут 18 сентября 2016 года. В этом году они впервые за много лет пройдут по смешанной системе — часть депутатов будет выбрана по одномандатным округам, другая часть — по партийным спискам.