Других не нашли: владимирские депутаты Госдумы вновь будут избираться
Владимир, 27 июня, 2016, 19:02 — ИА Регнум. На одномандатных округах во Владимирской области на выборах в Госдуму РФ «Единую Россию» будут представлять действующие депутаты Игорь Игошин и Григорий Аникеев. Такое решение было принято на съезде партии 27 июня, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.
Игорь Игошин будет представлять ЕР на Владимирском одномандатном избирательном округе №79, Григорий Аникеев — на Суздальском одномандатном избирательном округе №80. Оба они победили на праймериз на этих округах.
Что касается региональной группы, то группу №24, в которую входят кроме Владимирской области еще и Липецкая, Воронежская и Рязанская, возглавил воронежский губернатор Алексей Гордеев. Однако здесь представлена вся тройка лидеров внутрипартийного голосования во Владимирской области — депутат Госдумы от Курской области Геннадий Калюк, депутаты заксобрания Владимирской области Ирина Кирюхина и титулованный юрист Михаил Капура. Также в списке — руководитель исполкома владимирского региотделения партии Артем Старостин и директор АО «Агротехимпорт» Сергей Кравченко. Они заняли на праймериз четвертое и пятое место, соответственно.
ИА REGNUM напоминает, что выборы в Государственную думу пройдут 18 сентября 2016 года. В этом году они впервые за много лет пройдут по смешанной системе — часть депутатов будет выбрана по одномандатным округам, другая часть — по партийным спискам.