Смоленск, 27 июня, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Вице-спикер Государственной думы Сергей Неверов может баллотироваться в депутаты Государственной думы седьмого созыва как по списку, так и по одномандатному округу. Списки кандидатов утверждены на съезде «Единой России» 27 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Так, Сергей Неверов будет баллотироваться по Смоленскому одномандатному округу №175. По второму округу, №176 — будет выдвинута вице-губернатор Смоленской области Ольга Окунева.

Также Сергей Неверов возглавил список региональной группы №21 (в нее входят, помимо Смоленской, Брянская, Калужская и Тульская области).

Помимо Неверова, в список от Смоленской области вошли Артем Туров, Артем Малащенков, Ольга Васильева. Все они прошли через процедуру праймериз.

Выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва состоятся 18 сентября. В 2011 году, когда выбирали депутатов предыдущего, шестого созыва, в Смоленской области проголосовали 49,6% избирателей. За «Единую Россию» было отдано 36,2% голосов, за КПРФ — 24,2%, за «Справедливую Россию» — 18,6%, за ЛДПР — 14,8%.