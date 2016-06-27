Ереван, 27 июня, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Пресс-служба МИД Армении приводит полный текст заявления: «22 июня 1941 года народы наших стран подверглись самому страшному нашествию в мировой истории, целью которого стало не просто завоевание, а тотальное уничтожение и порабощение выживших. Нападение гитлеровской Германии и ее союзников на Советский Союз поставило под вопрос саму возможность иметь будущее для наших наций. Великая Отечественная война стала одной из наиболее трагических страниц истории Европы. Преступления нацистов, включая Холокост, сожженные города и деревни, лагеря смерти, нанесли тяжелейшие раны всем народам СССР, а также их зарубежным общинам, внёсшим свой важный вклад в дело достижения общей Победы. Они отдали ради Победы 27 миллионов жизней — почти половину всех жертв Второй мировой войны.

Кукрыниксы. Фрагмент плаката

Тогда участники антигитлеровской коалиции смогли подняться над амбициями и разделявшими их разногласиями с тем, чтобы вместе противостоять общему врагу и сокрушить преступную идеологию. Пример тех героических дней актуален и сегодня перед лицом новых угроз. Открыто ведется пропаганда нацистских идей и ценностей, звучат призывы к насилию на этнической почве. Неонацистские движения и группировки, ультраправые партии открыто действуют в целом ряде стран на пространстве ОБСЕ, используя нацистскую символику и лозунги. Предпринимаются попытки уравнять жертв и палачей, возвести в ранг героев нацистов и их приспешников. Тем более страшно, что такие происходят и в тех странах, которые сами прошли через тяжелейшие испытания войны.

В послевоенной истории ненавистническая риторика уже не раз приводила к массовому насилию и жестоким убийствам, напоминающим своей чудовищностью преступления нацистов. Все это оскорбляет память миллионов жертв, угрожает фундаментальным принципам демократии и прав человека, провоцирует напряженность в регионе ОБСЕ. Поэтому наши страны будут последовательно давать отпор тем, кто стремится пересмотреть итоги войны и извратить историю.

Мы решительно осуждаем любые попытки героизации нацизма, рост неонацистских настроений и целенаправленные усилия по переписыванию истории, искажению и пересмотру итогов Второй мировой войны. Считаем недопустимым сохранение и появление новых разделительных линий и закрытых границ, а также санкций, применяемых в обход Совета Безопасности ООН.

Уроки тех трагических лет наглядно свидетельствуют о безальтернативности коллективной дипломатической работы по поиску оптимальных ответов на многочисленные вызовы. Убеждены, что подлинная безопасность должна быть равной и неделимой, опираться на принципы международного права и конструктивное сотрудничество. Наши государства подтверждают свою решимость приложить максимум усилий для обеспечения мира, предотвращения вооружённых конфликтов, мирного урегулирования споров, противодействия вызовам и угрозам международной безопасности и стабильности.

Исходим из того, что признание в полном объеме итогов Победы во Второй мировой войне, закрепленных в Уставе ООН и других международных документах, является императивом для всех без исключения государств».