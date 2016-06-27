Москва, 27 июня, 2016, 18:46 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин согласился возглавить список «Единой России» по столице на предстоящих выборах в Государственную думу. Об этом он сообщил журналистам 27 июня, передает агентство «Москва».

kremlin.ru Сергей Собянин

«Сегодня меня выдвинули во главе списка по городу Москве. Я дал согласие, потому что считаю, что должен занять активную позицию по поддержке партии. По каждому обещанию партии, данному по городу Москве, мы предоставим полный отчет», — заявил Собянин.

По его словам, программа партии, которую утвердили на съезде, может быть реализована в каждом регионе страны.

«Считаю, что большинство всех задач, которые были поставлены, реализованы. Партия сделала такую программу, которую можно интерпретировать для каждого региона, в том числе для Москвы», — подчеркнул мэр столицы.

Напомним, ранее мэр заявлял, что пока не принял решения относительно списка.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября 2016 года, в единый день голосования, по смешанной системе. Из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 — по одномандатным округам. Параллельно состоятся выборы депутатов региональных заксобраний, а также прямые выборы губернаторов и руководителей республик РФ.