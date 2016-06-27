Буэнос-Айрес, 27 июня, 2016, 18:46 — ИА Регнум. Аргентинский футболист Лионель Месси объяснил свое решение покинуть национальную сборную после поражения в финале Кубка Америки. Свой поступок он объяснил сегодня, 27 июня, в интервью телеканалу TyC Sports.

Rafael Amado Deras Лионель Мессии

Месси заявил, что поражение от чилийцев подействовало на него крайне удручающе, но пока не время анализировать ситуацию — это очень тяжело. «В раздевалке я подумал, что это — конец моей игры в национальной сборной, это не для меня. Именно так я себя сейчас чувствую», — сказал футболист.

Он крайне переживает то, что не смог забить решающий пенальти. «Опять-таки, мне невероятно грустно, и я не смог забить пенальти, а оно было очень важным», — сокрушается Месси.

Его коллеги по сборной, в частности аргентинский голкипер Серхио Ромеро, считает, что Месси погорячился с намерением уйти из сборной.

Но сам Месси непреклонен. Он указывает, что играл в четырех финалах (один финал Чемпионата мира и три финала Кубка Америки) и ни разу не смог выиграть. «Я играл в четырех финалах, но не судьба. Я изо всех сил старался стать с Аргентиной чемпионом. Но этого не случилось. Я не справился», — корит себя Мессии, посыпая голову пеплом.

Свое решение уйти из сборной он принял окончательно и считает, что так будет лучше для всех. «Мой выбор сделан, решение принято. Я пробовал много раз, но не получилось», — заявил футболист.

Напомним, накануне в финале Кубка Америки, который проходил в США сборная Аргентины проиграла в серии пенальти сборной Чили. Месси, который являлся капитаном аргентинцев не смог реализовать удар с одиннадцатиметровой отметки. После поражения Месси плакал.