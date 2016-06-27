Омск, 27 июня, 2016, 18:42 — ИА Регнум. «Единая Россия» на съезде 27 июня утвердила предвыборную программу, а также определила итоговые списки кандидатов в депутаты Государственной думы VII созыва.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе омского отделения «ЕР», в седьмую региональную группу вошли Новосибирская и Омская области. В партийный список вошли депутаты Госдумы Александр Жуков, Ирина Мануйлова, Сергей Дорофеев, помощник губернатора Омской области Дмитрий Перминов, директор компании Александр Фадеев, директор по развитию Сергей Субботин, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Татьяна Есипова, политический обозреватель «ГТРК-Омск» Владимир Мутовкин, исполнительный директор Владимир Большов.

На 139 округе Омской области «ЕР» выдвигает депутата Госдумы Виктора Шрейдера. 141 одномандатный округ представит член Совета Федерации ФС РФ Андрей Голушко.

«Съездом партии было принято решение не выдвигать своих кандидатов по 18 одномандатным округам, к сожалению, в их число вошел и 140 округ Омской области, на котором планировалось выдвижение победителя предварительного голосования Степана Бонковского. Информация, озвученная прессой ранее, подтверждена. Степан Бонковский продолжит избирательную кампанию на выборах в Законодательное собрание Омской области по 22 одномандатному округу», — прокомментировал секретарь Омского регионального отделения «Единой России» Александр Артемов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с кандидатами в Государственную думу определилась и партия КПРФ. Омский региональный партийный список возглавили первый секретарь Омского обкома КПРФ Александр Кравец, действующие депутаты Госдумы РФ Олег Смолин и Олег Денисенко, второй секретарь Омского обкома КПРФ Андрей Алехин, главный редактор телеканала «Обком ТВ» Алла Анодина и секретарь Омского обкома КПРФ Дмитрий Горбунов.

По округу №139 будет баллотироваться Андрей Алехин, по округу №140 — Олег Смолин, по округу №141 — Олег Денисенко.

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Напомним, по мнению ряда омских политологов, участие экс-кандидата в губернаторы Омской области Олега Денисенко в качестве одномандатника на выборах в Государственную думу и определение его округа являлось одной из главных ожидаемых интриг предстоящий выборов. Интрига разрешилась — Олег Денисенко на выборах в Госдуму поборется с Андреем Голушко.

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