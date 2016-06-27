Орел, 27 июня, 2016, 18:36 — ИА Регнум. Действующий депутат Государственной думы РФ, победитель праймериз «Единой России» Николай Ковалев примет участие в выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва как кандидат-одномандатник — по Орловскому одномандатному округу №15. Списки кандидатов партия утвердила на съезде 27 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг партии «Единая Россия»

Что касается партийного списка, то Орловская область объединена в одну региональную группу соседями — Белгородской и Курской областями.

Список возглавил губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Среди «орловских» кандидатов — сопредседатель общественного движения «Бессмертный полк России» Николай Земцов (также лидер праймериз) — он на второй строчке списка, и сенатор Владимир Круглый, он на шестом месте.

Выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва состоятся 18 сентября, в единый день голосования. На выборах депутатов Госдумы предыдущего созыва в 2011 году явка в Орловской области составила 64,7%. «Единая Россия» получила 38,9%, КПРФ — 32%, «Справедливая Россия» — 11,2%, ЛДПР — 12,2%.