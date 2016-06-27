Челябинск, 27 июня, 2016, 18:34 — ИА Регнум. В Челябинске рухнула среда башенного крана. ЧП произошло в микрорайоне Чурилово на пересечении улиц Зальцмана и 2-й Эльтонской у одного из домов-долгостроев, передает с места события корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Степанов. Строители. 1963

ЧП произошло из-за обрыва троса. Разрушение троса и падение стрелы произошло неожиданно, без влияния погодных условий на эксплуатацию кранового механизма. Строящийся дом находится на одном из оживленных перекрестков микрорайона. Рядом находятся магазины, неподалеку школа и садик. К счастью никто не пострадал, падающих элементов, способных нанести ущерб прохожим в пешеходной зоне не было.

На место случившегося выехали представители прокуратуры. Сотрудник тракторозаводской прокуратуры Юлия Рахимова сообщила обстоятельства дела. Застройщиком дома является компания «Желдорипотека». В настоящее время выясняется собственник крана, информация по которому отсутствует. В целях выяснения всех обстоятельств дела будет проверена документация застройщика и собственника крана. Документация на кран также подвергнется тщательной проверке надзорных органов, — отметила Юлия Рахимова.

В настоящее время вся территория в радиусе высоты башенного крана оцеплена сотрудниками экстренных служб. Возле места происшествия дежурят машины скорой помощи и полиции.

Напомним, падение стрел кранов, как и самих кранов, периодически случается на стройплощадках жилых домов. Так, в декабре 2015 года в Челябинске у домов по Елькина, 86 и 86а обломилась стрела крана. Тогда обошлось без жертв. А в июле того же года у крана порвался изношенный трос и стрела рухнула на одного из рабочих стройки. Погиб 30-летний уроженец Каслинского района.