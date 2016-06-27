Рязань, 27 июня, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы Андрей Красов и Елена Митина представят партию «Единая Россия» на одномандатных округах в Рязанской области на выборах в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на съезде партии было решено выдвинуть Андрея Красова кандидатом по Рязанскому одномандатному избирательному округу №156, а Елену Митину — по Скопинскому округу №157.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

И Андрей Красов, и Елена Митина — действующие депутаты Государственной думы. Они участвовали в предварительном партийном голосовании и выиграли его каждый на своем округе.

ИА REGNUM отмечает, что депутат Госдумы Андрей Макаров также выдвинут в качестве кандидата. Он занял второе место в региональной группе №24, которая включает Владимирскую, Воронежскую, Липецкую и Рязанскую области. Первое место в группе занял губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.