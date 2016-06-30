Москва, 30 июня, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Фирменная скандинавская трагикомедия о счастье социализации — «Вторая жизнь Уве» режиссёра Ханнеса Холма выходит в российский прокат. Фильм снят по бестселлеру шведского журналиста Фредрика Бакмана и уже успел полюбиться скандинавскому зрителю.

Цитата из х/ф «Вторая жизнь Уве». реж. Ханнес Холм. 2015. Швеция Рольф Лассгорд в роли Уве

В центре сюжета картины — пожилой ворчун и педант Уве (Рольф Лассгорд), надоедающий соседям вечными придирками. На ежедневном обходе жилого квартала он ведет себя дотошней полицейского, доставляя немало головной боли всем жителям округи. Впрочем, его, если и не любят, то уважают. Все, кроме новых владельцев фабрики, где Уве отработал 43 года — вот вам садовая лопатка в награду за многолетний труд и добро пожаловать на заслуженную пенсию. Такая жизнь не для деятельного Уве, и он решает покончить с собой, но присоединиться к любимой покойной жене мешает появление новых беспокойных соседей…

Несмотря на то, что главный герой картины угрюм и ворчлив, фильм погружает зрителей в приятную атмосферу человеческих отношений. Создатели не сомневаются в том, что человек по природе добр и благороден; бывают, конечно, исключения, но чтобы исправлять ошибки природы и существуют такие люди, как Уве — и хорошо, что им отпущена не одна жизнь.

Впервые в России картина была представлена на «Неделе шведского кино» в Москве и была положительно принята столичной публикой. Выход картины совпал с изданием книги, лёгшей в основу сценария — одноименного романа Фредерика Бакмана. Скандинавский бестселлер переведён на русский и уже поступил в книжные магазины.

По словам менеджера фестиваля «Новое кино Швеции» Натальи Гончаровой, в самой Швеции картина получила восторженные отзывы зрителей и критиков кино, фильм посмотрел каждый шестой житель страны.

Цитата из х/ф «Вторая жизнь Уве». реж. Ханнес Холм. 2015. Швеция На кладбище

«Вторая жизнь Уве» получила национальную кинонаграду Швеции — премию «Золотой жук» (приз зрительских симпатий) и стала участником кинофестивалей в Ньюпорт-Бич (США), Эдинбурге (Великобритания), Кабурском киносмотре во Франции. Фильм вышел в прокат более чем в 10 странах мира.

В режиссёрском кресле — шведский кинематографист Ханнес Холм, известный по фильму «За голубыми небесами» 2010. Свою карьеру в кино Холм начал в 19 лет, став актёром в фильме Биргитты Свенссон «Электричка» 1981. За работой в кадре на телевидении последовала и работа за кадром — в 1990-м Холм стал постановщиком комедийного сериала о теннисистах «S*M*A*S*H», который пользовался огромной популярностью в Швеции. Его партнёром по работе над сериалом был Манс Хернгрен, человек, также сочетавший обязанности актёра, сценариста и режиссёра. Впоследствии большинство фильмов Хольма было сделано в тандеме с Хернгреном.

За 20 лет Хольм поставил более десятка фильмов, включая такие картины, как «Адам и Ева» 1997, «Встреча выпускников» 2002, «Прекрасная и любимая всеми», 2007 и «За голубыми небесами», 2010.