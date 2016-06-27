Ярославль, 27 июня, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Лидер ярославских справедливороссов депутат Госдумы России Анатолий Грешневиков считает отказ от выдвижения «Единой Россией» кандидата в 195 одномандатном округе «политической трусостью». В этом округе эсерами выдвинут сам Грешневиков.

Ранее лидер ярославского отделения «Единой России» Илья Осипов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что это решение связано с тем, что «партия власти» решила пойти на уступки оппозиции, которая боится конкуренции. Лидер ярославских «справедливороссов», бессменный депутат Государственной думы от Ярославской области Анатолий Грешневиков интерпретировал это решение совсем иначе.

«Они просто трусы. Сначала от «Единой России» на этот округ планировался Александр Грибов, затем — Илья Осипов. Оба убежали. Почему не вышли посоревноваться в честной конкурентной борьбе? Я же не убежал», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Грешневиков.

Еще один видный ярославский единоросс Павел Исаев объяснил, что решение партии направлено на «помощь Грешневикову».

«В Рыбинский (Ростовский) одномандатный округ партия не стала выдвигать кандидата. Это, в общем-то, тоже обсуждалось ещё в феврале, когда руководство партии приняло решение пойти на встречу оппозиции и освободить ряд округов, дав возможность победить представителям оппозиции и малых партий. Традиционно оппозиции очень трудно выигрывать в одномандатных округах и такой шаг навстречу малым партиям даст им реальную возможность получить ряд одномандатных депутатов в новой Думе. Таких в стране будет 18 округов, в том числе и в Ярославской области.

Последнее решение в Ярославской области очевидно направлено на помощь депутату Грешневикову. Косвенно договоренности со «Справедливой Россией» подтверждаются и сегодняшним решением съезда СРов, который не выдвинул Грешневикова в список, а выдвинул только в одномандатный округ, где для него сделаны условия максимального благоприятствования. Но, разумеется, это не гарантия победы. Своих сильных кандидатов в этот округ выставят и другие оппозиционеры — коммунисты, «родинцы», либерал-демократы. Будем наблюдать за формированием списка кандидатов и в этом округе», — написал в своем Facebook заместитель председателя Яроблдумы Павел Исаев.

Ранее ряд СМИ сообщали о том, что между партиями достигнуто негласное соглашение о «разделе округов». Официальные представители «Справедливой России» и «Единой России» факт соглашения не подтверждали.

Так или иначе, но в 195 округе, включающем в себя юг и запад Ярославской области, в том числе второй по величине город региона Рыбинск, а также 2 района Ярославля — вряд ли кто-то сможет составить конкуренцию Анатолию Грешневикову.

Победитель внутрипартийного голосования «Единой России» в этом округе Илья Осипов также фактически обеспечил себе мандат депутата, став четвертым в партсписке в территориальной группе из 4 областей. Эмоциональные заявления участников в этом случае, вероятно, нужно считать политической необходимостью.