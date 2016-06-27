Лондон, 27 июня, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон говорит, что на данном этапе его страна не будет инициировать официальные переговоры о выходе из Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM Британский выход

Он считает результаты голосования 23 июня, когда большинство граждан поддержали выход из ЕС, «не лучшими для Британии». Но, по его мнению, итоги референдума следует уважать и имплементировать «наилучшим образом».

Лидер Консервативной партии пообещал, что срочных изменений в статусе граждан ЕС, проживающих в Великобритании, не произойдет.

Кэмерон отметил, что выход из ЕС не будет «легким плаванием» для британской экономики, но у британских финансовых институтов имеются «надежные» планы, и они способны выдержать Brexit.