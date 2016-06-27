Москва, 27 июня, 2016, 18:16 — ИА Регнум. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России начало проверку по факту аварийной посадки пассажирского самолета Bombardier CRJ-200LR авиакомпании «Ямал» в подмосковном аэропорту «Домодедово». Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Зал ожидания

Сообщается, что следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а затем принять процессуальное решение.

Напомним, лайнер авиакомпании «Ямал» вылетел сегодня из аэропорта «Домодедово» и взял курс на Мурманск. Однако, во время набора высоты птица попала в правый двигатель самолета, и он отказал.

Командир экипажа принял решение вернуться в «Домодедово» и совершить аварийную посадку. Самолет некоторое время кружил в районе Каширы, вырабатывая топливо, а затем успешно сел в «Домодедово». Никто не пострадал.

Пассажиров рейса отправили в Мурманск на резервном самолете.