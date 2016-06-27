Камышлов, Свердловская область, 27 июня, 2016, 18:23 — ИА Регнум. В Свердловской области Камышловский городской суд для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска наложил арест на имущество главы городского округа Михаила Чухарева. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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Напомним, что в отношении Михаила Чухарева возбуждено уголовное дело. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в период с 2013 по 2014 год городскому округу были выделены средства на реализацию программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Контракт на возведение нового малоэтажного жилья был размещён на сайте госзакупок.

Фирма-подрядчик построила жильё в указанные сроки, а чиновники администрации подписали все необходимые акты приёмки осенью 2014 года. Однако при заселении домов выяснилось, что построенное жильё имеет существенные недостатки и не пригодно к проживанию. Прокурорская проверка выявила отсутствие умывальников и смесителей в ванных комнатах, электропроводки. Внутри квартир не были отделаны стены и не были установлены межкомнатные двери. Работники прокуратуры отметили даже такой недостаток, как отсутствие полового покрытия. Сумма ущерба нанесённого бюджету составила свыше 11,6 миллионов рублей. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело.

Впоследствии прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с Михаила Чухарева в пользу Камышловского городского округа суммы причиненного ущерба.

Отметим, что в мае 2016 года по решению суда Михаил Чухарев был отстранён от должности на время проведения следствия.