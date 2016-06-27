Москва, 27 июня, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Повышение нормативов обязательных резервов для банков отразится на повышении процентов по кредитам и может привести к снижению процентов по депозитам. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 27 июня доктор экономических наук Андрей Нечаев, комментируя повышение ЦБ на 0,75% нормативов обязательных резервов по обязательствам банков в рублях и иностранной валюте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансовая ситуация

«ЦБ продолжает свою политику, направленную на снижение монетарной инфляции. Эта мера традиционная и направлена на сокращение ликвидности в банковской системе, оказывающей давление на инфляцию, рост цен. Для банков это не драматично, так в банковской системе сложился профицит ликвидности от 1,5 до 2 трлн рублей», — отметил эксперт.

При этом в связи с требованиями ЦБ банки должны будут перечислять в Банк России больше средств, подчеркнул он. «Эта мера приведет к росту стоимости денег для банков. Например, получив 1000 рублей, банк должен будет перечислить не 10 рублей, а 15 рублей. Таким образом, работающие активы банков станут меньше. Это, скорее всего, отразится на повышении процентов по кредитам и может привести к снижению процентов по депозитам. Но в конечном итоге это будет зависеть от конкретных банков, от их ликвидности», — пояснил Нечаев.

С 1 августа 2016 года в РФ повышаются на 0,75% нормативы обязательных резервов по обязательствам банков в рублях и в иностранной валюте, сообщает ЦБ. По оценке Банка России, эта мера позволит частично абсорбировать приток ликвидности, связанный с финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств Резервного фонда, а также будет способствовать «дестимулированию роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций».