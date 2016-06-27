Москва, 27 июня, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Российский рубль дорожает на фоне неожиданного извинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за преднамеренно сбитый в Сирии российский фронтовой бомбардировщик Су-24. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) сегодня, 27 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Сразу же после появления сообщения пресс-службы Кремля о том, что Эрдоган направил Путину письмо с извинениями за Су-24, российский рубль подорожал на 14 копеек — за доллар США на ММВБ давали 65,12 рубля. Евро подешевел сразу на 74 копейки — до 71,74 рубля.

При этом в начале сегодняшних торгов рубль медленно дешевел, но сразу после появления новости об извинениях Эрдогана, российская валюта пошла вверх.

Стоит отметить, что турецкий фондовый рынок на известии об извинениях Эрдогана также пошел вверх, хотя перспективы отмены российских экономических санкций против Анкары пока туманны.

Цены на нефть продолжают медленно снижаться.