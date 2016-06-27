Санкт-Петербург, 27 июня, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Съезд «Единой России» утвердил кандидатов партии на предстоящих выборах в Государственную думу по общефедеральному списку и одномандатным округам. Как и ожидалось, объединенную региональную группу №18, в которую вошли кандидаты от Ленинградской и Мурманской областей и Республики Карелия, возглавил нынешний спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

politrussia.com Сергей Нарышкин

Вместе с Нарышкиным по списку от Ленобласти будут баллотироваться депутат Госдумы Светлана Журова (№2 в группе), сопредседатель регионального штаба движения «Народный фронт» в Ленобласти Александр Кузьмин, заслуженный мастер спорта РФ Павел Коржавых и заместитель генерального директора ООО «Интерстройпроект» Антон Мороз.

На выборах в Госдуму по одномандатным округам кандидатами в Ленобласти стали: Кингисеппский избирательный округ №112 — Сергей Нарышкин, Волховский округ №113 — депутат Госдумы Сергей Петров, Всеволожский округ №111 — глава администрации Всеволожского района Ленобласти, известный в прошлом биатлонист Владимир Драчев.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на предварительном голосовании «Единой России» в Госдуму по общефедеральному списку в Ленобласти больше всего голосов набрал спикер Госдумы Сергей Нарышкин (больше 72%). На праймериз в трех одномандатных округах Ленобласти лидировали Сергей Нарышкин (больше 85%), глава Всеволожского района Владимир Драчев (больше 45%) и депутат Госдумы Сергей Петров (больше 70%). Они и стали официальными кандидатами.

Добавим, что ранее стали известны кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ. До конца июня озвучит список кандидатов «Справедливая Россия» и ЛДПР.

Напомним, в выборах депутатов Государственной Думы в 2011 году приняли участие 680 тысяч 545 избирателей Ленинградской области, что составляло 51,51% от общего числа избирателей, внесенных в списки. По итогам голосования наибольшее число голосов получил федеральный список кандидатов политической партии «Единая Россия» — 33,03% (224 тысячи 332 голоса). Партия «Справедливая Россия» набрала 25,30% (171 тысяча 860 голосов). За «Коммунистическую партию Российской Федерации» проголосовало 17,39% избирателей (118 тысяч 105 избирателей). «Либерально-демократическая партия России» получила 14,98% (101 тысяча 773 голоса). Партии, не преодолевшие 7-ми процентный барьер: партия «Яблоко» — 5,02%, «Патриоты России» — 1,19%, «Правое дело» — 0,65%.