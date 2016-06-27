Брянск, 27 июня, 2016, 17:50 — ИА Регнум. «Единая Россия» выдвинула в качестве кандидатов в депутаты Госдумы на одномандатных округах Брянской области депутата Владимира Жутенкова и директора школы №43 Брянска Валентину Миронову. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт партии, они будут избраться на Брянском одномандатном избирательном округе №77 и Унечском одномандатном избирательном округе №78, соответственно.

Kleinerrocky Николай Валуев

Николай Валуев, победивший на праймериз на округе №78, вошел в региональную группу №21, которая включает Брянскую, Калужскую, Смоленскую и Тульскую области.

При этом действующий депутат Госдумы Виктор Малашенко не попал ни в партийный список, ни в кандидаты на одномандатных округах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Брянской областной думы Владимир Жутенков победил в результате внутрипартийного голосования на округе №77. Он набрал 59,64% голосов. На 78 округе победил Николай Валуев, Валентина Миронова заняла второе место.