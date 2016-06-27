Москва, 27 июня, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно принес извинения президенту Российской Федерации Владимиру Путину за преднамеренно сбитый в Сирии российский фронтовой бомбардировщик Су-24 и гибель пилота этого самолета — Олега Пешкова. Об этом сегодня, 27 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а выдержки из послания Эрдогана Путину опубликованы на официальном сайте Кремля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тормоз

Довольно резкий поворот турецкой политики нельзя было предвидеть ещё пять дней назад, 22 июня, когда пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын в очередной раз заявил, что Турция не намерена извиняться перед Россией за сбитый самолет и гибель летчика, а также выплачивать компенсации. За несколько дней до этого, 15 июня, Эрдоган направил Путину телеграмму, в которой поздравил граждан РФ с Днем России и выразил надежду, чтобы в будущем отношения между двумя странами «вышли на заслуженный уровень». В Кремле назвали послание протокольным и бессодержательным.

И вот сегодня стало известно, что Эрдоган направил Путину ещё одно письмо, в котором достаточно конкретно принес извинения за инцидент с Су-24. Эпистолярный жанр, конечно, мало подходит для того, чтобы действительно извиниться, тут не помешало бы видеообращение или совместная пресс-конференция, но этого вряд ли стоит ожидать от одиозного турецкого президента.

В своем письме Эрдоган излагает следующее: Россия является для Турции другом и стратегическим партнером, с которым турецкие власти не хотели бы портить отношения. «У нас никогда не было желания и заведомого намерения сбить самолёт, принадлежащий Российской Федерации», — пишет Эрдоган и, конечно же врет.

Напомним, 24 ноября 2015 года, турецкие ВВС заблаговременно подняли в воздух истребитель F-16, который дождался момента, когда Су-24 ВКС возвращался с боевого вылета на аэродром «Хмеймим», и вблизи от сирийско-турецкой границы выпустил по российскому самолету ракету класса «воздух-воздух». Турция сразу же начала настаивать, что сбила российский самолет в своем воздушном пространстве, но никаких доказательств этому так и не предоставила.

К тому моменту российская военная операция в Сирии шла уже почти два месяца и ВКС РФ смогли кардинально изменить ситуацию на фронте. Сирийская армия, потерпевшая летом 2015 года серьезное поражение от террористов из «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (террористические группировки, запрещенные в России), под прикрытием ВКС РФ смогла оправиться от поражения и перегруппировать силы. ВКС РФ нанесли сокрушительный урон террористам. Особенно чувствительными стали уничтожения караванов нефтеналивных фур, которые доставляли незаконно добытую в Сирии нефть в Турцию.

После инцидента с Су-24 российские военные обнародовали огромное количество доказательств того, что власти Турции связаны с террористами в Сирии. Были предоставлены спутниковые снимки длинных караванов нефтеналивных фур, которые беспрепятственно следуют из захваченных боевиками районов Сирии в Турцию. Анкара осуществляла прямые поставки оружия и боеприпасов боевикам, а через турецко-сирийскую границу регулярно шли отряды подкреплений для террористов в Арабской Республике.

Все эти обвинения Турция упорно и неубедительно отвергала, и постоянно твердила, что не будет извиняться перед Россией и выплачивать компенсации. После инцидента с Су-24 Москва вынуждена была ввести санкции против Турции в ответ на её агрессивные действия (это требование российского законодательства). Практически полностью был перекрыт поток туристов из России в Турцию. Был запрещен ввоз из Турции сельскохозяйственной продукции. Введен визовый режим для турецких граждан, а также турецким гражданам было запрещено заниматься бизнесом в России. Также Москва продолжала публиковать на международном уровне все новые и новые доказательства связи Турции с террористами.

Санкции свое дело сделали. Турецкий турбизнес понес колоссальные убытки от исчезновения российских туристов. Сельскохозяйственный сектор Турции также стал терпеть убытки от эмбарго. На международной арене Анкара не получила открытой поддержки своих агрессивных действий против Москвы, а только молчаливое одобрение со стороны США, которое на деле мало чего стоит. Эрдоган надеялся, что Вашингтон поддержит его позицию в курдском вопросе, но этого не произошло.

Другим экономическим ударом по Турции стало сворачивание проектов газопровода «Турецкий поток» и заморозка строительства АЭС «Аккую», которую возводил «Росатом». Турция сама лишила себя дешевых энергоносителей из России, а также транзитной ренты. Строительство АЭС «Аккую», жизненно необходимой для роста турецкой экономики, остановилось.

Ситуация в самой Турции накалена до предела. В стране фактически идет война центрального правительства против курдов, населяющих юго-восточные вилайеты страны. Теракты в Анкаре и Стамбуле совершаются регулярно. Когда к этому добавились экономические трудности, обстановка и вовсе стала предреволюционной. Режим Эрдогана пошел на беспрецедентные в XXI веке репрессивные меры. Фактически все независимые СМИ были ликвидированы. Внутрипартийная оппозиция в ПСР в лице премьер-министра Ахмета Давутоглу, который решил сыграть против Эрдоагана, была раздавлена. Совершенно недемократичный закон о недопустимости оскорбления первых лиц государства, который является аналогом репрессивного закона «об оскорблении величества» времен римского императора Тиберия, стал настоящим инструментом репрессий против неугодных политиков и независимых журналистов в Турции.

Авантюра в Нагорном Карабахе также оказалась совершенно провальной. Азербайджанское наступление против Карабаха захлебнулась, а Москва молниеносно начала действовать. И вот уже российский лидер обсуждает в Кремле механизмы урегулирования с президентами Армении и Азербайджана, а Турцию никто не спрашивает.

Вся политика Эрдогана после инцидента с Су-24 оказалась провальной. Последней каплей, видимо, стал Brexit, который явно дал понять, что перспективы вступления Турции в Евросоюз — это миф. Если Германия и Франция на это решатся, то, видимо, только они, вместе с Турцией, в ЕС и останутся. Не последнюю роль сыграли российско-китайские переговоры и юбилейный саммит ШОС в Ташкенте. Эти мероприятия ясно дали понять турецкому руководству, что Россия вполне может развиваться в условиях конфронтации с Турцией и даже запускать мощные интеграционные процессы в Евразии, в которые Турцию с её «Великим Тураном» никто и близко не подпустит. Запад также недвусмысленно дал понять Эрдогану, что его Турция нужна исключительно как инструмент дестабилизации Ближнего Востока, а судьба турок в Вашингтоне и Лондоне никого не заботит.

И вот теперь Эрдоган пытается отыграть назад и неловко извиняется с надеждой сохранить лицо. В письме Путину он пишет, что «взяв на себя все риски и приложив большие усилия, мы забрали тело погибшего российского пилота у сирийских оппозиционеров и привезли его в Турцию. Организация предпохоронных процедур была проведена в соответствии с религиозными и военными процедурами».

«Вся эта работа была проведена нами на уровне, достойном турецко-российских отношений», — считает Эрдоган. Он очень обтекаемо и косвенно признает вину Турции за смерть Олега Пешкова: «Я хочу ещё раз выразить своё сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью. Во имя облегчения боли и тяжести нанесённого ущерба мы готовы к любой инициативе».

Далее Эрдоган уверяет, что турецкие правоохранители ведут расследование в отношении гражданина Турции, имя которого ассоциируется со смертью российского пилота. Он выражает своё глубокое сожаление по поводу произошедшего и подчёркивает готовность делать всё возможное для восстановления традиционно дружественных отношений между Турцией и Россией, а также совместно реагировать на кризисные события в регионе, бороться с терроризмом. О компенсациях речь не идет, хотя полный текст письма на сайте Кремля не опубликован, и из намеков Эрдогана понятно, что компенсации он готов обсуждать.

Теперь слово за российским лидером Владимиром Путиным. Нельзя сказать, что режим Эрдогана заслуживает доверия и, наверное, лучше продолжить его «душить» санкциями и действиями на международном уровне, так как извинения Эрдогана вряд ли предполагают смену вектора всей турецкой политики неоосманизма. России не нужна новая агрессивная Османская империя на своих южных рубежах, а нужна светская миролюбивая и не амбициозная Турция, с которой можно выстроить приемлемый диалог.