«Brexit оставит Латвию без новых инвестиций и рабочих мест»
Рига, 27 июня, 2016, 17:41 — ИА Регнум. В результате британского референдума Латвия может остаться без притока инвестиций и новых рабочих мест, заявил экономист, бывший госсекретарь Министерства экономики Юрис Пуце, сообщает портал Mixnews.lv.
«На Латвию британский референдум повлияет не лучшим образом, поскольку из ЕС выходит страна с одной из самых «сильных экономик». Этот процесс не будет способствовать привлечению инвестиций, а также созданию новых рабочих мест в странах ЕС, в том числе в Латвии. Мы, как члены ЕС, также ответственны за то, чтобы Евросоюз развивался, однако от нашего правительства пока нет предложений по этому поводу», — рассказал Пуце.
Напомним, в четверг, 23 июня, в Великобритании прошел референдум по вопросу о дальнейшем пребывании страны в ЕС. За выход страны из состава ЕС было подано 51,9% голосов, за сохранение членства в Евросоюзе — 48,1%.
Читайте также: МИД Латвии надеется, что правительство Великобритании заблокирует Brexit