Рига, 27 июня, 2016, 17:41 — ИА Регнум. В результате британского референдума Латвия может остаться без притока инвестиций и новых рабочих мест, заявил экономист, бывший госсекретарь Министерства экономики Юрис Пуце, сообщает портал Mixnews.lv.

Иван Шилов ИА REGNUM Финал

«На Латвию британский референдум повлияет не лучшим образом, поскольку из ЕС выходит страна с одной из самых «сильных экономик». Этот процесс не будет способствовать привлечению инвестиций, а также созданию новых рабочих мест в странах ЕС, в том числе в Латвии. Мы, как члены ЕС, также ответственны за то, чтобы Евросоюз развивался, однако от нашего правительства пока нет предложений по этому поводу», — рассказал Пуце.

Напомним, в четверг, 23 июня, в Великобритании прошел референдум по вопросу о дальнейшем пребывании страны в ЕС. За выход страны из состава ЕС было подано 51,9% голосов, за сохранение членства в Евросоюзе — 48,1%.

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