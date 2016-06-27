Пермь, 27 июня, 2016, 17:41 — ИА Регнум. В Перми по иску прокурора предоставлено жилье семье с двумя детьми-инвалидами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

Прокуратура Дзержинского района Перми провела проверку по обращению местной жительницы — матери двух детей-инвалидов. Женщина заявила о нарушении ее жилищных прав.

Установлено, что заявительница с восьмилетними двойняшками, страдающими психическими расстройствами здоровья, проживает в одной из комнат (площадью 26 кв. метров) коммунальной квартиры.

Причем дом, где проживала женщина с детьми, еще в 2014 году признан аварийным и подлежащим сносу. Однако до настоящего времени вопрос расселения семьи чиновники не решили.

Все это время женщина со своими детьми, требующими специального ухода, проживала в условиях, угрожающих их жизни и здоровью.

На основании проверки прокурор района обратился в Дзержинский районный суд Перми с исковым заявлением. Он потребовал обязать городскую администрацию предоставить заявительнице на условиях социального найма, вне очереди, благоустроенное жилое помещение в пределах города Перми, отвечающее всем установленным нормативным требованиям.

В ходе рассмотрения иска ответчик (администрация Перми) признала обоснованность и законность требований прокурора и заключила с женщиной мировое соглашение.

По данным Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, численность инвалидов на территории Прикамья в 2015 году составляла 245 тыс. человек (9,3% от общей численности населения), в том числе 9 тыс. детей-инвалидов. В 2015 году в адрес омбудсмена поступило 383 обращения, которые касались проблем людей с ограниченными возможностями здоровья. Чаще всего права детей-инвалидов нарушались в части лекарственного обеспечения и доступности социальной среды. Кроме этого, к наиболее острым проблемам в сфере образования, родители, воспитывающие детей с инвалидностью, отнесли проблему доступности дошкольного образования. Случаев нарушение жилищных прав детей-инвалидов на территории Пермского края в 2015 году не зафиксировано.