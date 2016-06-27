Вильнюс, 27 июня, 2016, 17:39 — ИА Регнум. «Вильнюс — отличный город для иностранных инвестиций. Если оценивать город по экономическому потенциалу, бизнес-среде, человеческому капиталу, качеству жизни, эффективности издержек и связям, Вильнюс входит в число городов Европы с лучшим рейтингом. Вильнюс — молодой, растущий город, который открыт для инвестиций и бизнеса. Несколько лет назад fintech компании открыли Вильнюс. Barclays, Danske Bank, Nasdaq, Western Union — это лишь несколько компаний, которые твердо здесь обосновались, постоянно растут и расширяются», — заявил сегодня, 27 июня, депутат Европарламента от Литвы Антанас Гуога, который призвал воспользоваться выходом Великобритании из ЕС и перенять у Лондона статус финансовой столицы ЕС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

По его словам, в Литве за последние два года сектор IT вырос на 30% и увеличил число своих работников на 25%. Центры предоставления услуг в Вильнюсе впечатляюще расширяются и ищут сотни новых работников. «В конце концов, здесь прекрасное соотношение качества жизни и цены, нет пробок, а воздух необыкновенно чист! Вильнюс — это город счастливых людей, в котором хорошо жить, хорошо создавать, хорошо зарабатывать деньги», — отметил Гуога.

По его словам, «не нужно грустить по поводу Brexit — нужно действовать». «И как бы парадоксально не звучало, Brexit — это наш шанс. Сейчас все ответственные за инвестиции должностные лица Литвы — от администратора Investuok Lietuvoje до премьер-министра — должны пересмотреть свои планы на летний отпуск. Сейчас не время отдыхать. Сейчас время с энтузиазмом и даже с небольшой агрессией стучать в двери London City. Сейчас время амбиций. Мы можем показать, что лучшее, что могло случиться с этими компаниями после Brexit, это Вильнюс, а вместе с ним и Литва», — считает политик.

Политик подчеркнул, что правительство Литвы также должно предпринять очень активные действия, чтобы представить перспективы потенциальным инвесторам. Новые компании означают большее количество хорошо оплачиваемых рабочих мест для литовцев и иностранцев. «Хорошо оплачиваемые рабочие места — больше доходов от недвижимости, потребления, развлечений и так далее. В конце концов, больше денег для наших пенсий, школ, для здравоохранения. Поэтому очень искренне и позитивно призываю всех ответственных должностных лиц ухватиться за возможность и создавать Vilnius City», — заключил он.